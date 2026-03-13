Доплати для пенсіонерів у Полтавській області почали нараховуватися відповідно до змін, внесених законом «Про Держбюджет-2026», повідомляє Politeka.

Розмір надбавки для людей похилого віку, які потребують сторонньої допомоги, піднявся до 1 038 грн. Торік сума становила 944,4 грн.

З підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян до 2 595 грн підтримка зросла на 93,6 грн, що допомагає покрити витрати на повсякденне життя та догляд.

Право на отримання доплати мають пенсіонери старше 80 років, які потребують регулярного догляду за медичними рекомендаціями та не мають працездатних родичів для забезпечення своїх потреб.

Надбавка не надається тим, хто отримує пенсію за інвалідністю або інші види державних виплат. Доплати для пенсіонерів у Полтавській області передбачають проходження лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), яка оцінює стан здоров’я та підтверджує необхідність допомоги.

Для оформлення щомісячної виплати потрібно звернутися до медичного закладу, отримати висновок ЛКК та подати заяву до органів Пенсійного фонду з пакетом документів.

Необхідні папери: паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок про потребу у догляді та підтвердження відсутності інших виплат за інвалідністю. Після перевірки Пенсійний фонд призначає відповідну суму.

Такожварто зауважити, що фахівці радять підготувати документи заздалегідь та уточнювати графік роботи ЛКК, щоб прискорити процес нарахування надбавки. Це особливо важливо для тих, хто живе самостійно і не може отримати підтримку від родичів.

