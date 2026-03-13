Мешканцям рекомендують слідкувати за оновленнями, щоб повністю враховувати подорожчання проїзду у Вінницькій області та планувати поїздки без неприємних сюрпризів.

Набрало чинності подорожчання проїзду у Вінницькій області на маршруті «Вінниця–Козятин», повідомляє Politeka.

Квиток тепер коштує 120 гривень через зростання цін на пальне, техобслуговування та інші складові тарифу.

Представник асоціації перевізників Вячеслав Дарморос пояснив, що ціна на цьому напрямку довгий час залишалася незмінною. Середній тариф у регіоні становить 2,40 гривні за кілометр, а відстань між містами — 85 км. До підвищення квиток був одним із найдоступніших у порівнянні з іншими маршрутами.

Для порівняння, поїздка з Вінниці до Хмільника (63 км) тепер коштує 161 гривню. Перевізники відзначають, що тариф на «Вінниця–Козятин» підвищується поступово, щоб уникнути різкого фінансового навантаження на пасажирів.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області вже застосоване, тож мешканцям радять враховувати нові розцінки при плануванні поїздок. Керівництво підкреслює, що зміни спрямовані не на збільшення прибутку, а на підтримку маршрутів у належному стані та забезпечення регулярних відправлень.

Експерти радять заздалегідь перевіряти актуальні тарифи, особливо на популярних напрямках, щоб уникнути непорозумінь і затримок. Пасажирам, які регулярно користуються маршрутом між Вінницею та Козятином, доведеться звикати до нових цін і планувати бюджет з урахуванням збільшених витрат.

Порада для поїздок: купувати квитки заздалегідь і враховувати підвищення вартості, щоб подорож залишалася комфортною і без стресу.

Мешканцям рекомендують слідкувати за оновленнями, щоб повністю враховувати подорожчання проїзду у Вінницькій області та планувати поїздки без неприємних сюрпризів.

