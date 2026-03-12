Регулярне оновлення інформації та контроль за нарахуваннями гарантують, що доплати для пенсіонерів в Одеській області надходитимуть без затримок.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області розраховуються на основі понаднормового трудового стажу та актуального прожиткового мінімуму, повідомляє Politeka.

Літні громадяни отримують додаткову надбавку, яка враховує роки роботи понад встановлену норму та дозволяє підвищити загальну пенсію.

З 1 січня 2026 року надбавка становить 1% від мінімальної пенсії за віком за кожен рік стажу понад норму. Враховуючи прожитковий мінімум 2595 грн, доплата дорівнює 25,95 грн за рік. Автоматичний перерахунок здійснюється для жінок зі стажем понад 30 років та чоловіків понад 35 років.

Якщо громадянин продовжує працювати, сума коригується після виходу на пенсію або при зміні прожиткового мінімуму. Ветерани праці додатково отримують соціальні пільги: звільнення від земельного податку, безкоштовне протезування зубів, першочергове санаторно-курортне лікування та безплатний проїзд у межах регіону.

Статус ветерана праці надають жінкам зі стажем від 35 років і чоловікам від 40 років, які досягли пенсійного віку. Крім того, вони можуть розраховувати на першочерговий ремонт житла, забезпечення твердим паливом та додаткову неоплачувану відпустку.

На практиці мінімальна надбавка за п’ять років понаднормового стажу у 2026 році становить щонайменше 129,75 грн.

Спеціалісти Пенсійного фонду радять звертатися до органів соціального захисту для оформлення статусу ветерана праці та збору необхідних документів. Це дозволяє отримати усі передбачені пільги та забезпечує додатковий дохід для літніх громадян.

Регулярне оновлення інформації та контроль за нарахуваннями гарантують, що доплати для пенсіонерів в Одеській області надходитимуть без затримок та у повному обсязі, забезпечуючи стабільність фінансових надходжень.

