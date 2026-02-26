Графіки відключення світла у Сумській області на 27 лютого запроваджуються в частині регіону.

У Сумській області 27 лютого діятимуть графіки планових відключень світла у зв’язку з проведенням профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

Як зазначають, графіки відключення світла у Сумській області на 27 лютого запроваджуються через виконання планових робіт на електромережах, що мають на меті підвищити їхню надійність та запобігти можливим аварійним ситуаціям.

З 9:00 до 15:00 додаткові відключення триватимуть у місті Кролевець — без світла залишаться будинки на визначених вулицях.

Залізнична — № 13, 15, 16, 16Z, 17, 18, 19, 22, 23

Зелінського — № 1, 3, 4, 4Z, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22

Клубна — № 1, 1В, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27

Козацька — № 16, 16Z, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Лесі Українки — № 40, 42, 44, 46

Мистецька — № 7, 8, 10, 11, 12

Набережна — № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Подолівська — № 3

Берегова — № 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

З 09:30 до 16:30 заплановані вимкнення у місті Ромни — світло відключатимуть на зазначених адресах:

8 Березня — №1–9, 12–15

Адмірала Лозівського — №2–6, 8–11, 14А, 16–20

Берегової — №1–39 (включно з 5А, 16А–16Е, 16М, 16Н, 16Т, 18А)

Георгіївська — №1, 1А, 3–8, 10, 14

Електриків — №1, 1А, 2, 2А, 5, 5А, 6, 6А, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 19

Миколи Макаренка — №1–8, 10

Павла Ключини — №3А

Пилипа Орлика — №15

Пригородської — №3–5

Чаговця — №5

Чехова — №2, 4, 6, 8, 10, 10А, 10Б, 14А

Адмірала Лозівського — №1–13, 15, 17, 19

Берегової — №1–10, 12, 14, 16

Глинський — №1–4, 6, 8

Електриків — №1–6, 8

З 8 до 17 години вимикатимуть світло в місті Охтирка, проте обмеження стосуватимуться окремих вулиць:

Прапорна — №9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 38А, 39

Приміський — №1, 56

Пристань — №1, 1Z, 3, 4, 5, 11А, 12А, 13, 15Z, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 37

Райдужний — №1, 1А, 3, 4, 4А, 5, 7, 7А

Революції — №2, 2А, 2Б, 2В, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 46А, 48, 48А, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Сергія Миротворцева — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62

Слобідська — №132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 158А, 160, 162, 163, 163А, 164, 165, 165А, 166, 167, 168, 169А, 171, 172, 172А, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 178А, 179, 180, 182, 183, 183А, 184, 185, 186, 187, 187А, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 208, 209, 210, 210, 213, 214, 214, 215, 216, 216, 217, 219, 220, 220, 221, 222, 222, 223, 225, 227, 229, 233, 233, 237, 237, 239, 239

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: для кого доступна ця програма.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: хто може взяти участь в цій програмі.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Сумській області: як "Укрзалізниця" змінила маршрути.