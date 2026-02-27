Військовий експерт Олег Старіков оцінив, навіщо росія говорить про підготовку до передачі Україні ядерної зброї, у чому тут розрахунок і як далі розвиватимуться події, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

За словами експерта, Кеннеді та Хрущов свого часу зупинили Карибську кризу, бо вони воювали, вони пам'ятали, що таке війна, на відміну від нинішніх світових лідерів, які не знають, як це все зупинити. Ніхто, констатує він, не хоче Карибської кризи 2.0, але, на превеликий жаль, зазначає він, годинник Судного дня перевели на 4 секунди у січні, бо вчені розуміли, що далі буде, залишилося 85 секунд, це дуже небезпечно.

«кремль продовжуватиме ескалацію з ризиком виходу на Карибську кризу. Якщо так піде далі, як розвиватиметься ситуація? Чи буде нейтральний позаблоковий статус України? Безядерна зона? Фактично зараз ведуться відповідні переговори між росією та США, зокрема, з ядерної безпеки. Тому, наскільки я прогнозую, першою вимогою кремля буде забезпечення безядерної зони та нейтрального статусу», – міркує Олег Старіков.

Якщо ж домовитися не вийде, розмірковує експерт, можливо, кремль почне вимагати на тлі своїх заяв встановлення над Україною зовнішнього управління за мандатом Ради Безпеки ООН чи Ради миру Трампа через рішення Генасамблеї ООН.

Що зараз робить президент Трамп? Все, що пов'язане з Ісламською Республікою Іран. Заявляє і вимагає з позиції сили, щоб у Ісламської Республіки Іран не було ядерної зброї, щоб він не міг виробляти збагачений плутоній. Ось це робить і путін, почав робити дзеркально», – наголошує Олег Старіков.

