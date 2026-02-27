Саме через ці ресурси реалізується безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області.

У Вінницькій області переселенці, які втратили житло через війну, можуть отримати безкоштовне житло для ВПО в межах державної та місцевої підтримки, повідомляє Politeka.

У селі Потоки Жмеринського району доступний будинок на п’ять місць. Оселя, зведена 1987 року, включає чотири кімнати, веранду, дві літні кухні, господарські споруди та погріб. На подвір’ї є криниця, город і плодові дерева. Опалення пічне, газ та централізоване водопостачання відсутні. Власники шукають охайних мешканців без шкідливих звичок, готових доглядати господарство.

У Вінниці на вулиці Лесі Українки пропонуються два місця у будинку для жінок із дітьми. Проживання можливе на різний термін, заселення відкрите з 20 грудня.

Тим, хто планує переїзд, радять спершу визначити пріоритети: безпеку, роботу, доступ до медичної інфраструктури та навчальних закладів. Актуальну інформацію можна знайти на державному проєкті «Там, де вас чекають». На інтерактивній мапі зазначені контакти координаційних центрів та кількість вільних місць.

Фахівці рекомендують заздалегідь підготувати документи, уточнити склад сім’ї, потребу в медичній або психологічній підтримці, а також можливість поселення з тваринами. Важливо користуватися перевіреними ресурсами та не сплачувати передоплату. У разі підозрілих дій слід звертатися до поліції за номером 102.

Держава надає тимчасове житло з відповідного фонду терміном до року з можливістю продовження. Мінімальна площа — шість квадратних метрів на людину. Першочергово поселення отримують багатодітні родини, вагітні жінки, люди з інвалідністю, громадяни старшого віку та сім’ї, чиє майно зруйноване.

Щоб стати на облік, переселенці повинні звернутися до ЦНАПу або органу місцевого самоврядування за місцем перебування та подати заяву з пакетом підтверджувальних документів. Після реєстрації заявнику присвоюють індивідуальний номер для подальшого розгляду.

Крім державних механізмів, мешканці можуть користуватися платформою «Прихисток», сервісом «Допомагай» або телеграм-ботом «Турботник». Саме через ці ресурси реалізується безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області, поєднуючи місцеві ініціативи та національні програми.

