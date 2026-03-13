Грошова допомога для ВПО у Харківській області збережеться для соціально незахищених категорій та ще деяких українців.

У березні частина переселенців втратить грошова допомога для ВПО у Харківській області, тоді як для окремих категорій фінансування продовжать без змін, передає Politeka.

Інформацію про це українцям надають місцеві ЗМІ.

Стандартна підтримка на проживання становить 2000 гривень для дорослого та 3000 гривень для дитини або людини з інвалідністю щомісяця. Кошти призначають на шість місяців, після завершення цього періоду нарахування припиняють.

Автоматичне продовження передбачене лише для найбільш вразливих груп. Йдеться про пенсіонерів із доходом до 9 444 гривень, осіб з інвалідністю I–II групи, дітей з інвалідністю до 18 років та тяжкохворих малюків, сиріт і дітей без батьківського піклування, а також батьків-вихователів і прийомні родини.

Окрім базових сум, окремі переселенці можуть розраховувати на додаткові 2000 гривень. Йдеться про тих, хто офіційно працевлаштований або зареєстрований як ФОП та здійснює трудову чи підприємницьку діяльність безперервно щонайменше пів року.

Також варто зауважити, що процедура не передбачає подання заяв. Пенсійний фонд України самостійно перевіряє інформацію щодо працевлаштування чи реєстрації підприємництва, після чого ухвалює рішення про нарахування.

Таким чином, грошова допомога для ВПО у Харківській області збережеться для соціально незахищених категорій та тих, хто офіційно працює, тоді як інші отримувачі втратять фінансування після завершення встановленого терміну. Фахівці радять заздалегідь перевіряти власний статус, аби уникнути несподіваної зупинки надходжень.

Джерело: Напенсії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Харкові: як змінилися ціни на базові товари.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: які суми можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме надають українцям.