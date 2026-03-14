Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що через війну на Близькому Сході і дефіцит ракет до ППО Україна змінить свій підхід, аби протидіяти російським атакам, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Заступник командувача ПС Єлізаров говорить про те, що в Україні буде своя система ППО – аналог ізраїльського «Залізного куполу», але з технічними особливостями та новаціями. Ось про це зараз ідеться. Точно не озвучено, але інноваційність і комплексність буде враховувати те, як тривають бойові дії. Це важливо насправді», – зазначає Олександр Мусієнко.

За словами Єлізарова, розповідає він, ми не можемо наситити зараз нашу ППО ракетами до Patriot і IRIS-T зі зрозумілих причин. Цікаво, міркує експерт, чи прикривають IRIS-T базу Бундесвера на Близькому Сході, яка нещодавно була під атакою, чи встигає Німеччина виробляти ППО у достатній кількості і для своїх потреб, але не можна забувати, що безпека Європи починається в Україні, бо російські ракети летять зі Сходу.

Нам потрібно посилити ППО в умовах, коли ворог змінює підходи до застосування ракет і дронів, ці зміни назріли давно. На сьогодні, констатує експерт, перед Силами оборони стоїть завдання підвищити ефективність протидії російським атакам за умов, коли ми ще й не можемо розраховувати на таку велику кількість ракет до ППО.

«росія системно працює над тим, щоби змінити підходи роботи шахедів. Для нас на сьогодні це виклик. Україні потрібна абсолютно нова система ППО і нова парадигма захисту солдатів. Вона повинна бути розподілена територіально та ешелоновано за висотою і засобами ППО. Весь досвід, який тільки є корисний, нам важливо акумулювати з метою захисту, адже ворог продовжує атакувати», – підсумовує Олександр Мусієнко.

