Дефіцит продуктів у Черкаській області може загостритися через рекордну зиму для озимих культур, пише Politeka.net.



Ця зима стала однією з найскладніших за останні 30 років. Аномальні морози, глибокий сніговий покрив та критичні температури під корінням рослин створили серйозні ризики для врожаю пшениці, ячменю та ріпаку.

Начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповів, що температура у вузлі кущення озимих падала до -10 °C і трималася кілька діб. Саме тут найвища ймовірність пошкодження рослин.

Після відлиги фахівці взяли проби з тестових полів. Загибель озимих не зафіксовано, проте на частині площ з’явилися ознаки грибкових захворювань. Найбільший ризик залишився там, де снігового покриву було менше 5 см — це близько 1–20% площ.

Парадоксальність зими полягає в тому, що товстий сніг захистив рослини від морозу, але ускладнює весняні польові роботи. Накопичена волога у ґрунті рекордна: на метр глибини зафіксовано 160–190 мм. Це допомагає полям, але може завадити своєчасній обробці.

Експерти радять використовувати шлейфові борони для розподілу води та підсушування ґрунту. Успішне збереження вологи стане ключовим фактором для врожаю, адже від її раціонального використання залежить забезпечення харчовими продуктами, а отже, і стабільність ринку.

Таким чином, поточні погодні умови прямо впливають на перспективи врожаю та загрожують дефіцитом продуктів у Черкаській області, якщо весняні роботи затягнуться.

Аграрії та місцева влада вже працюють над тим, щоб мінімізувати втрати та забезпечити стабільне постачання продуктів населенню.

