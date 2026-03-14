У 2026 році завершення опалювального сезону у Львові відбудеться з урахуванням погодних умов, щоб мешканці могли поступово адаптуватися до теплішої пори року.

Завершення опалювального сезону у Львові регламентується пунктом 8 Правил надання послуг із теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №830, повідомляє Politeka.

У документі не вказана конкретна дата, а відключення тепла проводиться лише тоді, коли середньодобова температура протягом трьох діб стабільно перевищує +8°C.

Це дає змогу плавно переводити котельні та тепломережі у літній режим роботи без різких перепадів у житлових будинках та соціальних об’єктах.

Під час завершення опалювального сезону у Львові місцевим радять перевіряти стан батарей і вентиляційних решіток, контролювати температуру в оселях та планувати провітрювання.

Також важливо стежити за показниками лічильників і своєчасно передавати дані у тепломережу, а при можливості користуватися термостатами на радіаторах для підтримки оптимальної температури у кожній кімнаті.

Минулого року завершення опалювального сезону у Львові офіційно відбулося 14 квітня. Таке рішення ухвалили через підвищення середньодобової температури вище +8 °C, що відповідало нормам для припинення подачі тепла в житлові будинки та установи.

Поступове відключення дозволило мешканцям зберегти комфорт у квартирах, а комунальним службам економно розподіляти енергоресурси.

Фахівці рекомендують мешканцям уважно стежити за станом батарей і вентиляційних решіток, підтримувати комфортну вологість у приміщеннях та при можливості використовувати термостати для економного та ефективного обігріву.

Такі прості дії допомагають уникнути непорозумінь із тепломережею та забезпечити комфорт у квартирах і соціальних закладах.

Останні новини України:

