Пасажирів закликають повністю скористатися перевагами нової системи оплати за проїзд у Тернопільській області.

У січні в Чорткові запроваджено нова система оплати за проїзд у Тернопільській області, що дозволяє мешканцям швидко та прозоро розраховуватися за поїздки у міському транспорті, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізована за підтримки київського ТОВ «Easy Soft», яке встановило автоматизовану платформу для безготівкових платежів та контролю пасажиропотоку.

Оплатити проїзд можна банківською карткою з функцією безконтактного розрахунку або пільговою «Карткою чортків’янина». Достатньо прикласти її до валідатора на кілька секунд для успішного списання коштів.

У всіх автобусах вже встановлено нове обладнання, а деякі одиниці оснащені двома валідаторами — біля передніх та задніх дверей салону.

Незабаром планується запуск електронного квитка з можливістю поповнення через термінали EasyPay. Старі «Картки чортків’янина» залишаються дійсними, а нові видаватимуть під час оформлення або у разі втрати.

Поступово систему розширять на маршрути сіл Чортківської громади. Там, де наразі використовується готівка, після встановлення валідаторів прийматимуть тільки картки, що уніфікує фінансові операції на всіх напрямках.

Впровадження дозволяє вести точний облік пасажирів, а кондуктори перевірятимуть оплату під час руху. Це підвищує контроль перевезень та забезпечує комфорт для мешканців.

Місцева влада закликає користувачів заздалегідь ознайомитися з правилами, щоб уникнути непорозумінь і повністю скористатися перевагами нової системи оплати за проїзд у Тернопільській області. Цифровізація розрахунків робить пересування зручнішим та сучасним.

Останні новини України:

