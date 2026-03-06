Завершення опалювального сезону в Вінницькій області дозволить адаптувати систему теплопостачання до змін клімату.

Завершення опалювального сезону в Вінницькій області у 2026 році відбудеться з урахуванням фактичних погодних умов, а не за заздалегідь встановленою датою, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За його словами, держава має достатньо ресурсів, щоб сезон пройшов стабільно та завершився гнучко, орієнтуючись на середньодобові температури.

«Ми готові працювати до 15 квітня, орієнтуючись на реальні погодні показники. Завдяки роботі прем’єр-міністра та першого віце-прем’єра ресурси для завершення опалювального сезону є достатніми», — зазначив Кулеба.

Під час брифінгу він також підтвердив, що запаси енергоресурсів перевірені і готові до використання.

Уряд наголошує, що початок та кінець опалювального періоду визначається чинним законодавством. Відповідно до рекомендацій Кабміну, старт теплопостачання можливий, коли середньодобова температура протягом трьох днів підряд опускається нижче +8°C.

Рішення про включення або відключення опалення ухвалюють місцеві органи влади на основі фактичних показників зовнішньої температури. Таким чином, завершення опалювального сезону в Вінницькій області дозволить адаптувати систему теплопостачання до змін клімату і забезпечити комфорт у житлових та соціальних будівлях.

Крім того, у Вінницькій області також повідомляли про подорожчання проїзду.

Середня ціна проїзду по регіону складає 2 гривні 40 копійок за кілометр. Квиток з Вінниці до Козятина, довжина маршруту якого 85 кілометрів, до цього часу залишався дешевшим за інші напрямки.

