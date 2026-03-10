Військовий експерт Олег Старіков пояснив, що Трамп війною проти Ірану зірвав ефект активної оборони ЗСУ на Запорізькому фронті, але все ж таки затримати просування противника вдалося, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

За словами експерта, неможливо звільняти територію, коли твоя стратегія – це мобільна оборона. Так, констатує він, Сирський говорив, що проводитимемо активну оборону, ось це якраз і було на Запорізькому фронті, але ці дії не призвели до просування на оперативній складовій.

«Затримали рух супротивника. Можливо, ми порушили плани супротивника на весняну воєнну кампанію. Можливо, але на якийсь час. Знову ж таки, бачите, час матеріальний. Затримали на місяць, на два, але вони після цього за тиждень відновилися і почали рух», – пояснює Олег Старіков.

На думку експерта, активна оборона на Запорізькому фронті мала також політичну доцільність, тобто треба було показати, що ми наступаємо, щоби Захід давав зброю. Тільки ось, констатує він, Трамп розпочав війну проти Ірану, так що вся увага перекинулася зараз туди, для нас це критично в плані поставок зброї.

«Мабуть, напрямком головного удару все ж таки залишається на 2026 рік Покровсько-Мирноградська агломерація і Слов'янсько-Краматорська агломерація. Чому? Тому що військові виконують політичні завдання. путін же заявляє про те, що їх цікавить повністю Донбас, щоб ми відійшли. А не відходимо, значить, вони воюватимуть, значить це буде напрямок головного удару», – підсумовує Олег Старіков.

