Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області означає, що своєчасне планування платежів стає ключовим.

З початку 2026 року відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області, повідомляє Politeka.

Нові розцінки стосуються централізованого водопостачання та водовідведення для громад, які обслуговує КП «Облводоканал».

Для побутових домогосподарств кубометр води тепер коштує 45,54 грн без ПДВ та 54,65 грн із податком. Вартість водовідведення встановлена на рівні 44,74 грн без ПДВ і 53,69 грн із податком. Комерційні споживачі сплачуватимуть 24,44 грн за кубометр без ПДВ та 29,33 грн із податком.

Місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування «Облводоканалу», тому нові тарифи на його мешканців не поширюються. Для решти громад підвищення спрямоване на стабільну роботу мереж, своєчасне обслуговування обладнання та модернізацію систем водопостачання й каналізації.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане зі зростанням витрат на електроенергію, ремонт, технічне обслуговування та закупівлю матеріалів. Це дозволяє підтримувати тиск у трубах, мінімізувати аварії та забезпечувати якість питної води.

Фахівці радять контролювати нарахування, перевіряти показники лічильників, планувати сімейний бюджет і вчасно оплачувати рахунки. Такі заходи допомагають уникнути боргів та штрафів і забезпечують безперебійну роботу водопостачання та каналізації.

Мешканцям радять уважно стежити за повідомленнями та новими розцінками, щоб правильно розраховувати витрати й уникнути непередбачених проблем.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області означає, що своєчасне планування платежів стає ключовим для стабільного забезпечення водою.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області: де можна отримати 42 тисячі та хто у списку щасливчиків.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: хто скористається цією підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі: частина українців потішать непоганою надбавкою, кому пощастить.