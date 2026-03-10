Ідеолог Олесь Доній пояснив, що обіцянки виборів після війни створюють мрію, яка цілком може виявитися недосяжною, адже ніхто не знає, коли буде це «після війни» і хто до того часу доживе, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

За словами гостя програми, мрія може бути прожектом, тобто без перспектив досягнення, і проєктом, тобто плануванням дій. Майбутнє, підкреслює він, починається за мить, а тому мріяти треба не про віддалені у часі речі, яких ми можемо і не досягти. Водночас такими недосяжними мріями, констатує експерт, дуже часто займається влада, ідеологи, релігійні діячі, філософи, тобто вони кажуть про віддалене майбутнє, у якому ви жити не будете, але заради якого вже маєте підпорядкуватися.

«Конкретний приклад. Нам постійно кожні пів року влада каже, що вибори будуть після війни. А коли після війни? А хто доживе до цього «після війни»? Це може бути через роки, через десятиліття. Тобто нам намагаються продати мрію, якої ми можемо не досягти», – підкреслює Олесь Доній.

Принагідно він згадує, як поставив собі мрію, яку перетворив на ціль і якої досягнув. Ще у школі, розповідає ідеолог, він мріяв про незалежну Україну, потім шукав в університеті підпілля, не знайшов, тому брав участь у створенні таких організацій, боровся за це, мрія стала планом, а потім – дією.

«Я боюсь, що дуже багато того, про що ми мріємо, про що говоримо, ми за свого життя вже не побачимо, тому що Україна почала рухатись в зовсім інший бік, не в омріяними, а у протилежний. Ми рухаємось зараз не у бік Європи, про яку говорили десятиліттями. Ми за своїми світоглядними цінностями як нація, тобто як більшість населення, пересуваємося зовсім в інший бік», – підсумовує Олесь Доній.

