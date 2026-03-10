В різних громадах Львівської області оновили пропозиції щодо безкоштовного житла для ВПО, яке доступне для тимчасового або тривалого проживання.

Безкоштовне житло для ВПО у Львівській області стає реальністю для багатьох переселенців завдяки платформі "Допомагай", повідомляє Politeka.

На сайті розміщуються детальні оголошення з інформацією про будинки, кімнати та умови проживання, що дозволяє швидко знайти безпечне місце.

Безкоштовне житло для ВПО у Львівській області надається завдяки місцевим жителям, які пропонують свої помешкання для тих, хто залишився без дому.

Одне з останніх оголошень стосується Бродівського району, де на вулиці Шкільна доступний приватний будинок із трьома кімнатами. У будинку є кухня, ванна кімната та туалет.

До послуг мешканців двір, господарські будівлі та город, що дозволяє організувати комфортне проживання навіть на тривалий термін. Навпроти будинку розташовані школа та дитячий садочок, що робить дім зручним для сімей.

Ще одна пропозиція безкоштовного житла для ВПО у Львівській області є у селі Желдець Кам’янка-Бузького району на вулиці Вишнева.

Приватний будинок має чотири кімнати, кухню та всі необхідні комунікації. Газ і вода підведені, туалет розташований на вулиці, а також є інтернет для дистанційної роботи або навчання.

Власники готові прийняти жінку на будь-який термін, що надає значну гнучкість для тих, хто шукає тимчасове або постійне проживання.

Таким чином, сайт надає широкий спектр варіантів – від кімнат у великих будинках, де можуть розміститися кілька осіб, до окремих кімнат для однієї людини.

Всі пропозиції передбачають мінімальні умови для комфортного життя, а також можливість адаптуватися під потреби конкретного переселенця.

Для тих, хто шукає тимчасовий дім, рекомендується регулярно перевіряти платформу та зв’язуватися безпосередньо з власниками.

