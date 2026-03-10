Обмеження руху транспорту в Чернівцях стосуються як приватних автомобілів, так і громадського транспорту.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях запроваджують на декількох вулицях через ремонтні роботи, передає Politeka.

Про це інформує МА АСС з посиланням на міську раду.

Сьогодні, 9 березня, на вулиці Старожучківський шлях (на перехресті з вулицею Житомирською) частково обмежать проїзд у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами.

На вулиці Юліуса Фучика, на перехресті з Лук’яна Кобилиці, розпочнеться капітальний ремонт дорожнього покриття. Тут обмеження руху триватиме з 12 по 26 березня включно.

Повне перекриття заплановане на вулиці Рошинській біля будинку №1. Там будуватимуть водопровідну камеру на існуючій мережі. Роботи триватимуть з 20 березня до 20 червня.

Мешканців і водіїв закликають враховувати зміни руху під час планування поїздок. Обмеження руху транспорту в Чернівцях стосуються як приватних автомобілів, так і громадського транспорту, тому слід заздалегідь шукати альтернативні маршрути.

Крім того, у місті повідомляли про ще одне обмеження.

Часткове перекриття ділянки триватиме до 1 червня 2026 року. Мешканців та водіїв закликають враховувати ці зміни при плануванні щоденних поїздок, оскільки на ділянці можливі затори.

Водночас на вулиці М. Драгоманова у Чернівцях рух буде повністю заборонений протягом трьох місяців. Роботи розпочалися 28 лютого і триватимуть до 1 травня 2026 року, повідомляє розпорядження міського голови.

Підрядна організація встановлюватиме водопровідну камеру на існуючій мережі в рамках комплексного ремонту інженерних комунікацій. Після завершення основних робіт дорожнє покриття та тротуари відновлять до 5 травня. Для водіїв це означає повну неможливість проїзду цією ділянкою протягом усього терміну ремонтів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: яка вартість тепер актуальна.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: яка вартість оголошена.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігові: де можна заробляти 27 тисяч гривень.