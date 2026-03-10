Графіки відключення світла у Запоріжжі на 11 березня пов’язані з проведенням планових та профілактичних робіт на електромережах.

У Запоріжжі 11 березня запровадять додаткові графіки відключення світла, які торкнуться десятків вулиць міста, повідомляє Politeka.net.

Відповідну інформацію оприлюднили у компанії «Запоріжжяобленерго».

Зазначається, що графіки відключення світла у Запоріжжі на 11 березня пов’язані з проведенням планових та профілактичних робіт на електромережах. Такі заходи проводяться для обслуговування обладнання, підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

З 9 до 17 години через терміновий ремонт вимикатимуть електрику в будинках, що розташовані за адресами:

Арктична — 19;

Дизельна — 34, 49;

Полтавська — 49а, 49б, 54-78;

Шевченка — 241а, 243, 243б, 243в, 245-265.

З 9 до 16 години будуть тривати додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі. Вони охоплять наступні адреси міста:

Архітектурна — 70, 72;

Віктора Духовченко (Цюрупи) — 42-64, 67-89;

Євгена Адамцевича (Тимірязєва) — 196-224, 243-275;

Ігора Сікорського — 218-232;

Курортна — 48, 50-96, 98, 57-61, 63, 65-103;

Мальовнича — 47-91, 52-106.

З 9 до 17 години не буде електрики в Запоріжжі через плановий ремонт електрообладнання. Обмеження діятимуть за такими адресами:

Абрикосова — 1-11, 2-12;

Асканія-Нова (Пржевальського) — 9-15, 20, 22-48, 23, 25;

Боротьби — 1-11, 2а, 4-10;

Вузівська — 21, 23, 25, 25А, 27А, 28;

Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський) — 73-89;

Дунайська — 3, 3А;

Електролізна — 15-31, 31А, 26-30;

Запорізьких вогнеборців — 1, 7, 11-19, 8, 10-16;

Івана Огієнка (Гастелло) — 11-19, 21А, 10-20;

Ігора Сікорського — 466а, 468 (п.1,2), 468 (п.3,4), 470 (п.1,2), 470 (п.3,4), 470 (п.5,6);

Кармелюка — 1-15, 2-14;

Культурна — 142-162, 152, 166-180а, 168, 171, 171-177, 171а, 177а, 181-199, 197, 197а, 201а;

Максима Прокуратова (Хасанська) — 1а, 1, 3-13, 17а, 19, 2-22;

Павлокічкаська — 2, 6, 8;

Святоволодимирівська (Калініна) — 144-168, 147-163, 165, 167-173, 175, 174-180;

Севастопольська — 1-11, 2, 4, 6, 6Б, 8;

Стаціонарна (Таманська) — 1-17, 19, 21-25, 2а, 2-12;

Степова — 149, 151, 165-179, 186, 190, 194-204;

Суха балка — 1-7, 8-26, 9-25;

Тернопільська — 2, 4, 4а, 6-18, 18а, 7, 7а, 9, 11, 11а, 11б, 13/1, 13/2, 17а, 17б;

Трудова — 2-8, 3-13, 10, 12, 12а, 12б, 12/1, 14-44, 46, 48-58, 66, 68, 70а, 15-21, 25, 27, 31, 33;

Ужгородська — 3, 5-13, 6-16;

Фабрична — 1-7, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 13, 2, 4-14;

Фінальна — 5, 10, 12;

Фундаментальна — 9;

пров. Рудний — 1-7, 2-6.

