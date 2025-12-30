Графики отключения света в Одесской области на 31 декабря будут действовать в последний день 2025 в части населенных пунктов из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.
О временных ограничениях предупредили специалисты ДТЭК «Одесские электросети».
Появился подробный график отключения света в Одесской области на 31 декабря. С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводиться профилактические работы.
Проводятся профилактические работы в рамках Окнянского поселкового территориального общества. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии с 08:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:
- с. Антонивка: ул. Мырна
- с. Рымаривка: ул. Каштанова, Одеська, Степова, Шевченка, пер. Захидный пер. Зоряный.
Также стоит готовиться к отключениям электроэнергии с 08:00 до 19:00 в таких населенных пунктах:
- в селе Любомырка;
- в селе Мурована, ул. Центральна.
В пределах Великобуялицкой сельской территориальной общины также вводятся ограничения. Света не будет с 8 до 17 часов в таких поселках:
- Буялык ул. Центральна
- Петривка ул. Финська
31 декабря будут действовать профилактические работы в Биляивке. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии с 8.00 до 20.00 (12 часов подряд) на следующих улицах:
- Костина,
- переу. Костина,
- Приднистровська.
Жители региона призывают заранее учесть запланированные перерывы в электроснабжении и подготовиться к возможным неудобствам. Актуальную информацию о графиках и адресах можно уточнять в официальных сообщениях ДТЭК «Одесские электросети».
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.
Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Одессе: где платят более 25 000 гривен ежемесячно.
Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.