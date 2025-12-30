Графики отключения света в Одесской области на 31 декабря следует учесть при планировании своего дня.

Графики отключения света в Одесской области на 31 декабря будут действовать в последний день 2025 в части населенных пунктов из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили специалисты ДТЭК «Одесские электросети».

Появился подробный график отключения света в Одесской области на 31 декабря. С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводиться профилактические работы.

Проводятся профилактические работы в рамках Окнянского поселкового территориального общества. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии с 08:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:

с. Антонивка: ул. Мырна

с. Рымаривка: ул. Каштанова, Одеська, Степова, Шевченка, пер. Захидный пер. Зоряный.

Также стоит готовиться к отключениям электроэнергии с 08:00 до 19:00 в таких населенных пунктах:

в селе Любомырка;

в селе Мурована, ул. Центральна.

В пределах Великобуялицкой сельской территориальной общины также вводятся ограничения. Света не будет с 8 до 17 часов в таких поселках:

Буялык ул. Центральна

Петривка ул. Финська

31 декабря будут действовать профилактические работы в Биляивке. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии с 8.00 до 20.00 (12 часов подряд) на следующих улицах:

Костина,

переу. Костина,

Приднистровська.

Жители региона призывают заранее учесть запланированные перерывы в электроснабжении и подготовиться к возможным неудобствам. Актуальную информацию о графиках и адресах можно уточнять в официальных сообщениях ДТЭК «Одесские электросети».

