Графіки відключення світла у Харківській області на 12 березня були заздалегідь підготовлені.

Графіки відключення світла у Харківській області на 12 березня будуть тривати через профілактичні та планові олблти енергетиків, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Харківобленерго», на яке посилаються кілька громад регіону.

Графіки відключення світла у Харківській області на 12 березня були заздалегідь підготовлені та сформовані з урахуванням планових ремонтних і профілактичних робіт на електромережах.

З 9 до 17 години будуть тривати обмеження у місті Люботин. Обмеження торкнуться десятків будинків за адресами:

Івана Сірка — 1, 2, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 2/33, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37/18, 39, 4/1, 41, 45, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 6, 8, 9

Збройних сил України — 1, 2А, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/64, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26А, 27, 28, 28А, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34/57, 35/34, 36А, 37, 38, 39, 4, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56/2, 57, 57А, 58, 6, 60, 61/46, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 9

Каманіна — 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 17Б, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24/2, 25, 26/1, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44/2, 45, 46/1, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 62, 63, 65, 67, 67Б, 7, 75, 77, 79, 8, 81, 9, ЭКСПРЕСС УЧ 65, ЭКСПРЕСС УЧ 94

Левка Мацієвича — 1, 10, 105, 11, 11А, 12/40, 12А, 13, 14, 14/49, 14А, 15, 15А, 16, 16А/2, 17, 18/1, 19, 19А, 20А, 23, 24, 26, 26/А, 27, 28, 28/А, 29, 2А, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/36, 43, 44/37, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 50А, 52, 54, 55, 58, 59/33, 61, 63, 65, 67, 69, 6А, 7/38, 71, 73/64, 75/35, 77, 8/1, 82, 9/47, 98, ДАЧА

Олександра Довженка — 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 41, 43, 45, 47/1, 49, 5, 6, 7, 8, 9, 9А

Партизанська — 14/9, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 67

Ударна — 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 30

пров. Івана Сірка — 1, 10, 12, 14, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4А, 5, 6, 7, 8, 9

пров. Будянський — 1/4, 10, 12, 13, 14А, 15, 17, 17А, 19, 3, 4, 6, 7, 8

пров. Василя Данилевського — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7

пров. Нове Життя — 3, 4, 6, 8

пров. Польовий — 1, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 19, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, ДАЧА

пров. Сергіївського — 6, 8, 16

пров. Ювілейний — 3/30

Будянська — 2, 3, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 5, 50, 52, 54/2, 56/1, 58, 6, 60, 62, 64Б, 66, 7, 76, 78, 9

Вільхова — 3, 4, 5, 6

Веселкова — 2, 2/24, 10, 11/20, 12, 13/23, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21/24, 22/26, 23/19, 25, 26, 27, 28, 29/44, 3, 32, 33/59, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45/58, 47

Водянська — 3, 4, 5, 10, 12, 14, 15, 16/64, 17, 18/45, 19/53, 20/28, 21/30, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 35/36, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84

Врожайна — 5, 28, 32, 70

Гната Хоткевича — 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22/6, 24, 26, 27, 27А, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 47, 5, 6, 7, 8, 9

Деповська — 223, 225

Залізнична — 4 км, 455

Захисників України — 42А

Київський — 1/9, 2/11, 3, 4, 5, 7, 8

Підгірний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12А

Санжарівська — 1/12, 10, 11, 12/1, 13, 14/1, 15А, 16/1, 17/71, 19/69, 19А, 2/13, 20/1, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 7, 8, 8А, 9

Північна — 27, 28, 31/А, 37, 38, 39, 41/1, 41/2, 41А, 42, 43, 45

Пантелеймона Куліша — 2/18, 3, 10–18, 20, 21А, 22, 23, 25, 27–39, 4, 41–49, 5, 50–56, 6–8

Польова — 20

Сазовська — 6А

Селищна — 1, 1А, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

Сергіївська — 2, 3

Симеренка — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 140, 15, 16, 164, 17, 18, 19, 2, 2/1, 21, 23, 23А, 282, 3, 4, 42, 5, 6, 60, 62, 69, 7, 7А, 8, 81, 9,

Східна — 1, 5, 7, 42, 45

пров. Східний — 4, 5, 7, 8, 13, 82.

