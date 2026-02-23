Індексація пенсій з 1 березня у Полтавській області забезпечить додаткову підтримку для тисяч місцевих пенсіонерів.

З 1 березня 2026 року стартує індексація пенсій з 1 березня у Полтавській області на 12,1%, повідомляє Politeka.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді наголосив, що підвищення охоплює всіх пенсіонерів, які отримують виплати через Пенсійний фонд.

За словами міністра, новий рівень на 12,1% перевищує інфляцію минулого року на 4%, тож виплати будуть більшими вже з березня.

Фінансова стабільність Пенсійного фонду стала основною передумовою підвищення. Бюджет на 2026 рік сформований збалансованим і бездефіцитним, його обсяг перевищує 1,2 трильйона гривень. Це гарантує регулярні нарахування для понад 10 мільйонів українців.

Середній розмір пенсії у 2026 році складе близько 6 500 гривень. Водночас понад 4,3 мільйона людей отримують менші суми, тому індексація є лише частиною комплексних реформ системи.

Денис Улютін додав, що Міністерство завершило розробку нової моделі пенсійного забезпечення та фіналізує законопроект, який гарантуватиме довгострокову стабільність і справедливість для всіх категорій одержувачів.

Аналітики зазначають, що індексація пенсій з 1 березня у Полтавській області допоможе підтримати купівельну спроможність літніх людей і зменшить соціальну нерівність у регіоні.

Нові виплати забезпечать додаткову підтримку та стабілізують бюджет більшості пенсіонерів.

Індексація пенсій з 1 березня у Полтавській області забезпечить додаткову підтримку для тисяч місцевих пенсіонерів.

