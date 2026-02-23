Як зазначають в Укрзалізниці, новий графік руху поїздів з Києва та зміни внесені з урахуванням звернень пасажирів.

Новий графік руху поїздів з Києва охопить маршрути, які користуються популярністю в українців, про це повідомляє Politeka.net.

Про новий розклад попередили у пресслужбі "Укрзалізниці" в Телеграмм-каналі.

Із 21 лютого низка приміських поїздів курсує за оновленим графіком. Як зазначають в Укрзалізниці, зміни внесені з урахуванням звернень пасажирів, щоб зробити розклад більш зручним для щоденних поїздок на роботу, навчання та у справах.

Новий графік руху поїздів з Києва виглядає наступним чином:

№6913 Ніжин – Київ-Пасажирський

Відправлення о 08:23 (раніше – 08:53), прибуття о 11:01 (раніше – 11:24). Зміни дозволять пасажирам прибути до столиці раніше та зручніше спланувати свій день.

№6803 Гребінка – Київ-Волинський

Відправлення о 04:30 (до цього – 04:34), прибуття о 07:44. Незначне коригування часу відправлення покликане оптимізувати стикування з іншими рейсами.

№6804 Київ-Пасажирський – Яготин

Відправлення о 07:08 (раніше – 06:55), прибуття о 09:33 (до цього – 09:08). Новий розклад дасть змогу пасажирам зручніше дістатися населених пунктів Київщини.

Пасажирів просять заздалегідь врахувати зміни під час планування поїздок та перевіряти актуальний розклад перед відправленням.

Окремо повідомляється, що зберігаються обмеження руху приміських поїздів на Сумщині. Зокрема, на напрямку до Конотопа поїзди курсуватимуть лише до та зі станції Кролевець. Такі заходи пов’язані з безпековою ситуацією та особливостями організації руху в регіоні. Укрзалізниця закликає стежити за офіційними повідомленнями та своєчасно уточнювати інформацію про рейси.

