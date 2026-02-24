Новий графік руху поїздів у Полтаві ввели з 19 лютого 2026 року, повідомляє Politeka.
Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі АТ "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів у Полтаві передбачає зміни маршрутів приміських пасажирських складів.
Тепер приміський експрес №7010/7009 курсує зі сполученням Суми – Полтава-Південна замість попереднього маршруту Суми – Люботин.
Відправлення із Сум відбувається о 15:36, а прибуття до Полтави-Південної заплановане на 22:48. Зворотній рейс №7012/7011 Полтава-Південна – Суми вирушає о 6:15 і прибуває в Суми о 14:38.
Зміни в маршрутах пов’язані з безпековими міркуваннями та покликані зробити подорож комфортнішою для пасажирів.
Окрім цього, новий графік руху поїздів у Полтаві торкнувся й міжнародних сполучень. №63/64 «Оберіг», який курсує через місто, тепер має узгоджені стиковки у польському Перемишлі з рейсами до Німеччини, Австрії та Чехії.
Національний перевізник збільшив кількість міжнародних маршрутів з 11 до 17, що дозволяє пасажирам з нашого облцентру зручно подорожувати за кордон.
"Укрзалізниця" радить пасажирам уважно перевіряти час відправлення та прибуття перед поїздкою.
Оновлений розклад враховує не лише безпеку, але й потребу у зручних стиковках, що робить подорожі більш передбачуваними та комфортними.
З огляду на зміни, варто планувати час у дорозі з урахуванням нових відправлень та прибуттів.
Водночас, національний перевізник наголошує, що оновлення покликані створити більше зручностей у поїздках по Україні чи за кордон.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно для отримання цієї підтримки.
Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: які документи потрібні для оформлення виплат.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області: кому доступний прихисток.