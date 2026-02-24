Новий графік руху поїздів у Полтаві вже набув чинності і вніс певні корективи у зручність пересування пасажирів, тому розповідаємо про це більше.

Новий графік руху поїздів у Полтаві ввели з 19 лютого 2026 року, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі АТ "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів у Полтаві передбачає зміни маршрутів приміських пасажирських складів.

Тепер приміський експрес №7010/7009 курсує зі сполученням Суми – Полтава-Південна замість попереднього маршруту Суми – Люботин.

Відправлення із Сум відбувається о 15:36, а прибуття до Полтави-Південної заплановане на 22:48. Зворотній рейс №7012/7011 Полтава-Південна – Суми вирушає о 6:15 і прибуває в Суми о 14:38.

Зміни в маршрутах пов’язані з безпековими міркуваннями та покликані зробити подорож комфортнішою для пасажирів.

Окрім цього, новий графік руху поїздів у Полтаві торкнувся й міжнародних сполучень. №63/64 «Оберіг», який курсує через місто, тепер має узгоджені стиковки у польському Перемишлі з рейсами до Німеччини, Австрії та Чехії.

Національний перевізник збільшив кількість міжнародних маршрутів з 11 до 17, що дозволяє пасажирам з нашого облцентру зручно подорожувати за кордон.

"Укрзалізниця" радить пасажирам уважно перевіряти час відправлення та прибуття перед поїздкою.

Оновлений розклад враховує не лише безпеку, але й потребу у зручних стиковках, що робить подорожі більш передбачуваними та комфортними.

З огляду на зміни, варто планувати час у дорозі з урахуванням нових відправлень та прибуттів.

Водночас, національний перевізник наголошує, що оновлення покликані створити більше зручностей у поїздках по Україні чи за кордон.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно для отримання цієї підтримки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: які документи потрібні для оформлення виплат.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області: кому доступний прихисток.