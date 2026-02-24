Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області дозволяє найбільш уразливим переселенцям отримати фінансову підтримку.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області реалізується благодійною організацією "Карітас", повідомляє Politeka.net.

Програма орієнтована на людей, які через війну були змушені залишити свої домівки та переїхали до регіону.

Проєкт забезпечує фінансову підтримку для покриття витрат на оренду житла та надається найбільш вразливим категоріям переселенців. Його реалізує фонд "Карітас Полтава", що спеціалізується на допомозі громадянам у складних життєвих обставинах.

До участі у програмі можуть долучитися особи, які прибули до громади протягом останніх 30 днів, зокрема: люди з інвалідністю, особи з тяжкими хворобами, самотні громадяни віком від 55 років, домогосподарства з одного або двох літніх людей без родинної підтримки, одинокі батьки чи опікуни неповнолітніх дітей, багатодітні сім’ї та вагітні жінки чи матері з дітьми до трьох років.

Для отримання допомоги родина не повинна була раніше користуватися аналогічною підтримкою від інших організацій. Середній місячний дохід на одного члена сім’ї не має перевищувати 6 318 грн.

Щоб зареєструватися, учасникам необхідно подати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, довідку ВПО, реквізити банківського рахунку у форматі IBAN, підтвердження належності до вразливої категорії та довідку ОК-5 або ОК-7.

Додаткову інформацію про умови участі та реалізацію проєкту у конкретних громадах можна отримати за контактним телефоном, зазначеним у повідомленні організації.

Таким чином, грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області дозволяє найбільш уразливим переселенцям отримати фінансову підтримку для покриття житлових витрат і стабілізації умов проживання в новому регіоні.

