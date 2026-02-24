Дефіцит продуктів у Вінницькій області стає помітнішим на тлі різкого скорочення запасів жита, повідомляє Politeka.

Брак сировини вже позначається на вартості хлібобулочних виробів. У торговельних точках фіксують поступове підвищення цінників.

Директор Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський зазначає: у 2025–2026 роках значна частина підприємств буде змушена закуповувати зерно за кордоном через майже відсутні внутрішні резерви. На ринку з’являється імпортне житнє борошно з Польщі та країн Балтії, що збільшує витрати виробників.

Сільгоспвиробники скорочують посіви через нижчу врожайність — близько 40 центнерів з гектара проти 60 у пшениці. Частина господарств переходить на більш рентабельні культури. Додатковим фактором стало припинення поставок з Білорусі, які раніше частково компенсували потребу, а також ускладнення логістики.

Вартість тонни жита зросла з 6–7 тисяч гривень торік до 12–14 тисяч у травні 2025 року. Борошно подорожчало з 10 до 18–20 тисяч гривень. За оцінками учасників галузі, ціна хліба може сягнути 40–50 гривень за одиницю. Окремі виробники розглядають можливість тимчасового призупинення роботи через зниження прибутковості.

Фахівці наголошують: дефіцит продуктів у Вінницькій області стосується передусім сегмента житнього виробництва, а не всього продовольчого асортименту. Інші позиції залишаються доступними.

Мешканцям рекомендують планувати закупівлі завчасно, уважно стежити за ринковими змінами та уникати ажіотажу. Помірне формування запасів допоможе втримати контроль над витратами та зберегти стабільність домашнього бюджету.

