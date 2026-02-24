Пасажирів просять уважно стежити за новим графіком руху поїздів з Одеси, за оголошеннями, орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів.

Новий графік руху поїздів з Одеси ввела компанія-перевізник "Укрзалізниця" з 23 лютого, проте лише на окремі рейси, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграмм.

Щоб забезпечити стабільне транспортне сполучення Одеської області в період негоди та можливих блекаутів, Укрзалізниця ухвалила рішення зробити поїзд №54/53 сполученням Одеса — Дніпро щоденним. Новий графік руху поїздів з Одеси покликаний підтримати мешканців регіону та гарантувати надійне пересування навіть за складних умов.

Відправлення з Одеси здійснюватиметься щодня починаючи з 22 лютого, а з Дніпра — з 23 лютого. Таким чином, пасажири зможуть планувати поїздки без прив’язки до обмеженого графіка, що особливо важливо в умовах нестабільної ситуації з електропостачанням та погодними умовами.

Маршрут поїзда пролягає через низку важливих станцій, зокрема: Вознесенськ, Помічна, Кропивницький, Знам’янка, Олександрія та Кам’янське. Це забезпечить щоденне залізничне сполучення для жителів кількох областей і дасть можливість зручно дістатися як до південного, так і до центрального регіону країни.

Квитки на щоденні рейси вже доступні за ціною від 199 гривень. Придбати їх можна у мобільному застосунку Укрзалізниці, на офіційному сайті або в залізничних касах.

Укрзалізниця закликає пасажирів завчасно планувати подорожі та користуватися офіційними каналами продажу квитків.

Пасажирів просять уважно стежити за оголошеннями, орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів, а також перевіряти актуальну інформацію перед поїздкою.

