У Вінниці офіційно стартувала нова система оплати за проїзд, яка дозволяє пасажирам розраховуватися за квитки через смартфон або банківські застосунки, передає Politeka.

Міська влада та перевізники відзначають, що нововведення спрощує пересування та скорочує контактні операції з готівкою.

Громадський транспорт міста оснащено кольоровими QR-кодами. Жовті коди призначені для клієнтів ПриватБанку, а рожеві — для користувачів monobank. Система працює з будь-якою банківською карткою, а коди поступово з’являються на всіх автобусах і тролейбусах.

Пасажири ПриватБанку можуть оплачувати через застосунок «Приват24»: потрібно сканувати QR-код, обрати кількість квитків та карту. Після цього документ зберігається у розділі «Ще — Транспорт — Міський транспорт». Альтернативно оплата здійснюється через камеру смартфона, відкриваючи сторінку у браузері для вибору квитків та розрахунку через Google Pay, Apple Pay або картку.

Користувачі monobank сканують QR-код, натискають «Підтвердити», і квиток миттєво відкривається у браузері з усіма даними та власним QR-кодом для перевірки. Оплата можлива через monobank, Google Pay, Apple Pay або банківську картку.

Квиток дійсний протягом 60 хвилин і містить бортовий номер транспортного засобу. Якщо сторінка випадково закрилася, її легко відновити через історію браузера.

За словами перевізників, нова система оплати за проїзд у Вінниці значно підвищує безпеку пасажирів, зменшує черги та прискорює процес купівлі квитків. Поступовий перехід на цифрову оплату дозволяє зробити міський транспорт більш сучасним і комфортним для жителів та гостей Вінниці.

