В українському уряді назрівають серйозні кадрові ротації. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко вкрай незадоволена результатами роботи віцепрем'єра з відновлення Олексія Кулеби та серйозно розглядає можливість його відставки. Головною причиною стало самоусунення урядовця від вирішення критичної ситуації зі станом автошляхів після зимового періоду.

Про це пише NV із посиланням на статтю "Української правди".

"Асфальт зійшов зі снігом": хто винен у провалі ремонтів

За словами співрозмовників «УП» у президентській фракції, після складної зими стан дорожньої інфраструктури по всій країні є катастрофічним – асфальтне покриття буквально зійшло разом зі снігом. Ситуація вимагає негайного запуску масштабних ремонтних робіт, проте профільне міністерство демонструє відверту бездіяльність.

Замість оперативного розв'язання проблеми, Олексій Кулеба обрав тактику перекладання відповідальності. Як зазначають джерела УП, у розмовах із прем'єркою він виправдовується тим, що народні депутати нібито урізали бюджет і залишили відомство без коштів на ремонт доріг.

Такі аргументи викликають критику у стінах парламенту.

«У парламенті справедливо обурюються: прямий обов'язок профільного чиновника переконувати та вибивати гроші на дороги, а не шукати виправдання», - зазначається у публікації.

Представники "Слуги народу" наголошують, що прямий обов'язок профільного віцепрем'єра – не розводити руками, а системно працювати з депутатським корпусом: переконувати, аргументувати та буквально "вибивати" фінансування на комітетах. Через неспроможність Кулеби налагодити цей процес, увесь масштабний суспільний негатив від зруйнованих доріг зараз лягає безпосередньо на Кабмін та інститут президента.

Втрата покровителів та ймовірний наступник

Показово, що рятувати політичне майбутнє нинішнього віцепрем'єра у владних кабінетах не поспішають. "Українська правда" відзначає, що Кулеба є однією з останніх креатур колишнього голови Офісу Президента Андрія Єрмака, і зараз його апаратна вага стрімко падає.

В уряді вже активно підшукують йому заміну. Наразі найбільш імовірним кандидатом на крісло віцепрем'єра з відновлення називають чинного очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«На тлі цього провалу найбільш вірогідним кандидатом на заміну виглядає голова Запорізької ОДА Іван Федоров, який, на відміну від нинішнього віце-прем'єра, має добрі робочі відносини в уряді, що дає шанс реальної співпраці з депутатами», - йдеться у публікації.

На відміну від Кулеби, Федоров має міцні та теплі робочі стосунки як із самою прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, так і з керівництвом парламентської монобільшості. В уряді сподіваються, що така конфігурація дасть шанс на реальну та ефективну співпрацю з депутатами для відновлення країни, а не продукуватиме безкінечне перекладання відповідальності за власні управлінські провали.





