Новый график движения транспорта в Ровно находится на этапе наработки из-за запуска автобуса №3, который с 1 января начал курсировать между микрорайонами Новый Двор и Северный, сообщает Politeka.

В городском управлении транспорта и связи отмечают, что маршрут работает временно без окончательного расписания, ведь в течение нескольких недель специалисты будут анализировать пассажиропоток, обращение жителей и целесообразность остановок.

Как пояснил начальник городского управления транспорта и связи Василий Сливка, автобусы №3 сейчас курсируют по следующим улицам:

Новодвирская, Березова, Студенческая, Видинская, Академика Грушевского, Богоявленска, Князя Романа и Василия Червония. Транспорт соединяет Новый Двор с Северным без пересадок через центр.

Именно такого сообщения, по словам чиновника, больше всего нуждались жители новых жилых кварталов, в частности района Счастливого, где в последнее время появилось немало многоэтажек.

По результатам обращений жителей именно направление в сторону Северного стало наиболее запрашиваемым, поэтому и было принято решение запустить дополнительный маршрут. С учетом него затем появится новый график движения транспорта в Ровно.

Пассажиры уже успели оценить удобство нового сообщения. Жительница города Валентина рассказала, что раньше ей приходилось добираться через центр с пересадкой, чтобы попасть к родственникам и до остановки у рынка «Чайка».

Теперь поездка стала более простой и быстрой, а также позволяет экономить средства. Водители также отмечают повышенный интерес пассажиров к дополнительному рейсу.

После завершения тестирования сообщения между Новым Двором и Северным планируют снабжать восемь автобусов. Так что горожане уже ожидают нового графика движения в Ровно.

Источник

Последние новости Украины:

Также Politeka писала, Ограничение движения транспорта в Ровно: на важной дороге изменили схему проезда, где именно