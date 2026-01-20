Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі залишається одним з основних видів державної підтримки переселенців.

Частина отримувачів стикається із ситуацією, коли грошова допомога для ВПО у Запоріжжі може раптово зникнути без попередження, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі надається державою у вигляді щомісячної виплати на проживання.

Йдеться про фінансову підтримку, яку призначають і виплачують органи Пенсійного фонду України для найбільш вразливих категорій громадян, що були змушені залишити свої домівки.

Розмір цієї грошової допомоги для ВПО у Запоріжжі є фіксованим і становить 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю, а для всіх інших категорій переселенців передбачено 2000 грн на місяць.

Виплати призначаються строком на 6 місяців з місяця звернення, незалежно від конкретної дати подання заяви. Після завершення цього періоду держава може автоматично продовжити нарахування, але таке рішення ухвалюється не завжди.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, соцпідтримка без додаткового звернення зазвичай подовжується для осіб пенсійного віку, які отримують пенсію в розмірі, що не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів.

Також - для осіб з інвалідністю першої або другої групи, для дітей з інвалідністю до 18 років, дітей з тяжкими захворюваннями.

Окрім цього, автоматичне продовження стосується дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, прийомних батьків, батьків вихователів та опікунів.

Для інших категорій рішення про продовження може бути як позитивним, так і негативним. Фахівці радять не чекати фактичної затримки коштів. Якщо остання виплата, наприклад, була у литсопаді, переселенцю варто вже зараз звернутися до Пенсійного фонду.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: хто має можливість заробляти від 20 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як він тисне на українців.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: переселенців чекає нова програма підтримки, що відомо.