Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье остается одним из основных видов государственной поддержки переселенцев.

Часть получателей сталкивается с ситуацией, когда денежная помощь для ВПЛ в Запорожье может внезапно исчезнуть без предупреждения, сообщает Politeka.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье предоставляется государством в виде ежемесячной выплаты на жительство.

Речь идет о финансовой поддержке, которую назначают и выплачивают органы Пенсионного фонда Украины для наиболее уязвимых категорий граждан, вынужденных покинуть свои дома.

Размер этой денежной помощи для ВПЛ в Запорожье фиксирован и составляет 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью, а для всех других категорий переселенцев предусмотрено 2000 грн в месяц.

Выплаты назначаются сроком 6 месяцев с месяца обращения, независимо от конкретной даты подачи заявления. После завершения этого периода государство может автоматически продлить начисление, но такое решение принимается не всегда.

Как поясняют в Пенсионном фонде, соцподдержка без дополнительного обращения обычно продлевается для лиц пенсионного возраста, получающих пенсию в размере, не превышающем четырех прожиточных минимумов.

Также – для лиц с инвалидностью первой или второй группы, для детей с инвалидностью до 18 лет, детей с тяжелыми заболеваниями.

Кроме этого, автоматическое продление касается детей-сирот, лишенных родительской опеки, лиц из их числа в возрасте до 23 лет, приемных родителей, родителей воспитателей и опекунов.

Для других категорий решение о продлении может быть как положительным, так и отрицательным. Специалисты советуют не ожидать фактической задержки средств. Если последняя выплата, например, была в литсопаде, переселенцу следует уже сейчас обратиться в Пенсионный фонд.

