Подорожчання продуктів у Одеській області особливо відчутне для родин з невеликими доходами, пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб.

Подорожчання продуктів у Одеській області помітно відчувається на початку 2026 року, свідчать останні дані супермаркетів та індексу споживчих цін, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

Зростання вартості торкнулося як бакалійної групи, так і овочів та молочної продукції, що відчутно впливає на сімейні бюджети.

Сметана «Президент» 15% (350 г) у середньому коштує 57,69 грн. Найдоступніший варіант пропонує Metro — 56,68, а дорожче всього продають у Novus — 58,99. Порівняно з груднем 2025 року вартість зросла на 1,90. Це свідчить про стабільний, але помірний ріст молочної продукції.

Серед овочів найбільше подорожчав буряк. Його середня вартість наразі становить 10,83 грн за кілограм, тоді як у Megamarket ціна сягає 17,10. У Auchan та Metro буряк можна придбати значно дешевше — 7,50–7,90. За місяць середня ціна зросла на 1,17 грн, що частково пояснюється сезонними коливаннями та логістичними витратами.

Стабільно дорожчає й гречка. Поточна середня вартість — 47,85 грн за кілограм. Найдешевший варіант пропонує Auchan — 39,90, а найдорожчий у Megamarket — 61,70. За останній місяць середня вартість піднялася на 2,72, демонструючи тенденцію до поступового підвищення цін на крупи.

Експерти радять споживачам порівнювати розцінки у різних торгових мережах та планувати покупки завчасно. Подорожчання продуктів у Одеській області особливо відчутне для родин з невеликими доходами, пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб, які витрачають значну частину бюджету на базові харчі.

Також аналітики наголошують на важливості використання акційних пропозицій і сезонних знижок, щоб зменшити фінансове навантаження. Планування витрат і облік змін розцінок допомагають забезпечити повноцінне харчування та зберегти стабільність у бюджеті сімей.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: правила видачі змінилися, як саме.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: що буде коштувати на 30 відсотків більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога в Одеській області: як отримати понад 6 тисяч гривень.