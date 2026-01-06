Подорожание продуктов в Одесской области особенно ощутимо для семей с небольшими доходами, пенсионеров и внутренне перемещенных лиц.

Подорожание продуктов в Одесской области заметно ощущается в начале 2026 года, свидетельствуют последние данные супермаркетов и индекс потребительских цен, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

Рост стоимости затронул как бакалейную группу, так и овощи и молочную продукцию, что ощутимо влияет на семейные бюджеты.

Сметана "Президент" 15% (350 г) в среднем стоит 57,69 грн. Самый доступный вариант предлагает Metro – 56,68, а дороже всего продают у Novus – 58,99. По сравнению с декабрем 2025 стоимость выросла на 1,90. Это свидетельствует о стабильном, но умеренном росте молочной продукции.

Среди овощей больше подорожала свекла. Его средняя стоимость составляет 10,83 грн за килограмм, тогда как в Megamarket цена достигает 17,10. У Auchan и Metro свеклу можно приобрести значительно дешевле – 7,50–7,90. В месяц средняя цена выросла на 1,17 грн, что частично объясняется сезонными колебаниями и логистическими затратами.

Стабильно дорожает и гречка. Текущая средняя стоимость – 47,85 грн за килограмм. Самый дешевый вариант предлагает Auchan – 39,90, а самый дорогой в Megamarket – 61,70. За последний месяц средняя стоимость поднялась на 2,72, показывая тенденцию к постепенному повышению цен на крупы.

Эксперты советуют потребителям сравнивать расценки в разных торговых сетях и планировать покупки раньше времени. Подорожание продуктов в Одесской области особенно ощутимо для семей с небольшими доходами, пенсионеров и внутренне перемещенных лиц, тратящих значительную часть бюджета на базовые продукты.

Также аналитики отмечают важность использования акционных предложений и сезонных скидок, чтобы уменьшить финансовую нагрузку. Планирование затрат и учет изменений расценок помогают обеспечить полноценное питание и сохранить стабильность в бюджете семей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: правила выдачи изменились, как именно.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Одесской области: что будет стоить на 30 процентов больше.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь в Одесской области: как получить более 6 тысяч гривен.