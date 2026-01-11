Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі надаватиме підтримку найбільш вразливим верствам населення, повідомляє Politeka.

Проєкт Emergency Appeal 2025–2026, який реалізуватимуть за участі дев’яти партнерів конфедерації Caritas Internationalis, охоплюватиме Одесько-Сімферопольську та Харківсько-Запорізьку дієцезії. Основна мета ініціативи — допомога людям, які постраждали від бойових дій, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та внутрішньо переміщеним, а також родинам загиблих і тим, чиє житло буде пошкоджене.

Протягом дії програми близько 3940 бенефіціарів отримуватимуть багатофункціональну грошову допомогу MPCA Rapid. Вона забезпечить фінансову підтримку переселенцям у перші 30 днів після евакуації та допоможе адаптуватися до нових умов проживання на прифронтових територіях.

Додатково 600 домогосподарств (1020 осіб) користуватимуться фінансовою допомогою на зимівлю Winterization. Вона надаватиме ресурси для придбання обігрівачів, продуктів та предметів першої необхідності. Програма буде орієнтована на малозабезпечені родини, осіб, що винайматимуть житло, та тих, хто матиме заборгованість за комунальні послуги.

Крім того, 100 спеціалізованих гігієнічних наборів видадуть людям у лежачому стані або тим, хто потребуватиме додаткового догляду. Набори розподілятимуть на територіях, наближених до лінії бойових дій, зокрема у Сумах, Харкові, Нікополі та Білозерці, щоб забезпечити базові засоби гігієни.

Команда Caritas Internationalis наголосить, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі забезпечуватиме комплексну підтримку — фінансову, зимову та гігієнічну, сприяючи стабільності та безпеці для вразливих громадян.

Усі заходи координуватимуться з місцевими органами влади для ефективного розподілу ресурсів та контролю за їхнім використанням, а програма залишатиметься відкритою для нових бенефіціарів протягом усього періоду реалізації.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.