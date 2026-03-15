Дефіцит продуктів у Вінницькій області став серйозним наслідком аномальних зимових погодних умов, які випробували озимі посіви на стійкість, пише Politeka.net.

Аномальні морози, багатосніжчя та екстремально низькі температури під корінням змусили агрономів терміново перевіряти стан рослин. Перші проби показали як стресові, так і хворобливі ознаки на озимині.

Метеорологи наголошують, що критичною була температура ґрунту на глибині вузла кущення. За два дні вона опускалася до мінус десяти градусів, що для озимої пшениці та ріпаку є межовим показником. Найбільш вразливий ячмінь піддавався ризику вимерзання, зазначають фахівці.

Після відлиги агрономи взяли зразки рослин із тестових ділянок. Результати виявилися обнадійливими: загиблі посіви не зафіксовані, однак частина полів демонструє ознаки грибкових хвороб. Найбільша небезпека — ділянки без снігового покриву або з його шаром менше п’яти сантиметрів. Там пошкодження могли становити до 20% площ.

Парадокс зими — велика кількість снігу, яка одночасно захищала і заважала роботам у полі. Через товстий покрив аграрії не можуть почати підживлення та інші весняні роботи, а танення снігу загрожує підтопленням і утворенням тимчасових водойм на низинах. Експерти радять використовувати шлейфові борони для розподілу вологи та прискорення робіт.

Волога в ґрунті цього сезону досягла рекордних значень за 30 років — від 160 до 190 мм у метровому шарі. Це може стати перевагою для майбутнього врожаю, якщо аграрії швидко та ефективно використають накопичені запаси. Проте на перезволожених ділянках південного заходу регіону надлишок води створює додатковий ризик.

На думку фахівців, успіх весняних робіт і врожайність цього року залежатиме від оперативності та правильного управління ґрунтовою вологістю. Дефіцит продуктів у Вінницькій області може стати реальною загрозою, якщо погодні аномалії поєднаються з затримками у агротехнічних операціях.

Джерело: РБК-Україна.

