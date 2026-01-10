Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області стала доступною для соціально вразливих категорій мешканців регіону цієї зими.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області охоплює низку вразливих груп населення, повідомляє Politeka.

Цього року виплати у розмірі 6,5 тисяч гривень надають разово, і їх можна використати лише на придбання ліків або необхідних речей для зимового періоду.

Грошова допомога в Одеській області спрямована на тих, хто перебуває у складних життєвих умовах та потребує додаткової підтримки, включаючи ВПО з інвалідністю першої групи та самотніх пенсіонерів.

Для отримання соцпідтримки заявники мають два варіанти оформлення: особисто через відділення Пенсійного фонду України або дистанційно через застосунок "Дія".

При особистому зверненні потрібно мати заздалегідь відкриту "Дія.Картку" або інший рахунок, після чого фахівці ПФУ оформлюють заявку і передають інформацію для нарахування коштів.

Дистанційна подача передбачає відкриття застосунку "Дія", вибір розділу "Сервіси" і підтвердження наявності "Дія.Картки", що дозволяє швидко та безпечно отримати виплату.

Варто зазначити, що "Дія.Картка" є банківським рахунком, який відкривається безкоштовно у застосунку "Дія". Для її оформлення необхідно зайти в розділ "Послуги", обрати "Дія.Картку", підтвердити дані та підписати через "Дія.Підпис".

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області у рамках цьогорічної зимової програми нараховується лише тим, хто подав заяву вчасно.

Реєстрація стартувала ще з 20 листопада 2025 року. Соціальні служби регіону зазначають, що багато заявників подали заявки онлайн, скориставшись мобільним застосунком, а це суттєво зменшило черги в офісах ПФУ.

