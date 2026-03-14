Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що Орбан лише імітує бажання домовитись з Україною щодо нафтопроводу «Дружба», насправді він просто піднімає свої рейтинги, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, завдяки підривній діяльності проти України, завдяки викраданню українських інкасаторів, завдяки блокуванню кредиту на 90 млрд. Орбан збільшив свій рейтинг напередодні виборів. На жаль, констатує він, це політтехнологія, яка працює, Орбан наразі не програв.

«Боюсь, що цього місяця у нас з'являється третій фронт. Головний наш фронт – російсько-українська війна, другий – війна Ізраїлю та США проти Ірану, і третій фронт – політико-дипломатичний із Угорщиною. І Орбан не здався взагалі навіть близько. Він ще нічого не починав. Тому, якщо нам звідси це виглядає як дич, то в Угорщині багатьом це подобається. Не треба скидати Орбана з рахунків», – розмірковує Михайло Шейтельман.

Також, розповідає він, Орбан порадив своїй делегації в Україні бути ввічливими, мовляв, цивілізовані люди мають показати, що хочуть домовитися, вирішити разом ситуацію, не шукають конфлікту, хочуть допомогти і таке інше.

«Тобто Орбан прямим текстом повідомляє, що все це для шоу. Вся діяльність нинішньої угорської «делегації» – це щоб показати, що ми хотіли. Тобто він не дає доручення. Ну, якщо ти посилаєш делегацію, ти що даєш? Яке доручення? Їдьте і спробуйте домовитися. А він публічно каже: «Їдьте і зробіть так, щоб усі бачили, що ми намагалися домовитися». Але це не означає, що він приїхав домовлятися. Це означає, що він приїхав зображати спробу домовитись», – пояснює Михайло Шейтельман.

