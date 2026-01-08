Графіки відключення світла в Житомирській області на 9 січня є необхідними для підтримання стабільної та безпечної роботи енергосистеми.

Графіки відключення світла в Житомирській області на 9 січня стануться в частині регіону через технічні та планові ремонтні роботи, повідомили Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Житомиробленерго».

Енергетичні служби інформують, що графіки відключення світла в Житомирській області на 9 січня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових технічних і ремонтних робіт на об’єктах електромереж. Такі заходи є необхідними для підтримання стабільної та безпечної роботи енергосистеми.

З 9 до 17 години вводиться плановий ремонт у населеному пункті Граби. Обмеження стосуються будинків за адресами:

Космонавтів 10, 12, 21, 23, 27, 29, 31.

Зарічанська 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 4, 6, 7А, 8.

Лісова 1, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 7, 8.

Сонячна 13, 14, 18, 26, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 40, 42, 48, 50, 8.

Терехова 13, 16, 3, 6, 18, 20, 26, 28, 31, 35, 37, 41, 43.

З 9 до 17 триватиме обмеження світла у населеному пункті Кремне. Знеструмлення вводяться за адресами:

Зарічна 01.

Лісна 9а.

пр-к Ветеринарний 01, 10.

пр-к Луговий 08, 7.

З 9 до 17 години, через заміну проводів та підключення ввода, електрики не буде в населеному пункті Серби за адресами:

Павла Ялікова 17, 3, 2, 5.

Середівська 1, 4, 6.

Писківська 11, 2.

Центральна 1, 12, 14, 2, 3, 4, 6 А.

З 10 до 16 електрику вимкнуть у населеному пункті Андріївка на вулицях:

Миру 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71.

Шевченка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 5, 7, 8, 9.

Актуальні списки адрес та час відключень доступні на офіційному сайті «Житомиробленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber і Telegram.

