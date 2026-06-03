Енергетики наголошують, що тимчасові графіки відключення світла у Миколаївській області на 4 червня.

Енергетики попередили про планові графіки відключення світла у Миколаївській області на 4 червня, повідомляє видання Politeka.net.

Заплановано введення графіків тимчасових відключень електроенергії, які пов’язані з проведенням комплексу планових технічних, профілактичних та ремонтних робіт. Енергетики наголошують, що тимчасові графіки відключення світла у Миколаївській області на 4 червня мають плановий характер і спрямовані на забезпечення стабільного та безпечного електропостачання для мешканців Черкаської області у майбутньому.

Як повідомили у Миколаївобленерго, з 9 до 17 години не буде електрики в населеному пункті Воронцівка, проте обмеження будуть тривати багато годин поспіль за такими адресами:

Молодіжна 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 33

Набережна 1, 2, 4, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Нова 2, 4, 6, 8, 10, 12

Південна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 33

Сухацького 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 25

З 09:00 – 17:00 години в селі Островське не буде електрики. Вимикатимуть світло через капітальний ремонт. Знеструмлять такі адреси:

Житомирська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13

Миколаївська 1, 7А, 8, 8А, 9, 10

Ставкова 5, 6, 7

Центральна 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

З 09:00 – 17:00 години також не буде світла в населеному пункті Ульянівка. Обмеження триватимуть лише за окремими адресами:

Петровського 1, 2, 4, 5, 6, 6А, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27

Робоча 20, 24

Торгова 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Шевченка 1, 2, 4, 6, 10, 12, 14.

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