Енергетики попередили про планові графіки відключення світла у Миколаївській області на 4 червня, повідомляє видання Politeka.net.
Заплановано введення графіків тимчасових відключень електроенергії, які пов’язані з проведенням комплексу планових технічних, профілактичних та ремонтних робіт. Енергетики наголошують, що тимчасові графіки відключення світла у Миколаївській області на 4 червня мають плановий характер і спрямовані на забезпечення стабільного та безпечного електропостачання для мешканців Черкаської області у майбутньому.
Як повідомили у Миколаївобленерго, з 9 до 17 години не буде електрики в населеному пункті Воронцівка, проте обмеження будуть тривати багато годин поспіль за такими адресами:
- Молодіжна 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 33
- Набережна 1, 2, 4, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
- Нова 2, 4, 6, 8, 10, 12
- Південна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 33
- Сухацького 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 25
З 09:00 – 17:00 години в селі Островське не буде електрики. Вимикатимуть світло через капітальний ремонт. Знеструмлять такі адреси:
- Житомирська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13
- Миколаївська 1, 7А, 8, 8А, 9, 10
- Ставкова 5, 6, 7
- Центральна 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
З 09:00 – 17:00 години також не буде світла в населеному пункті Ульянівка. Обмеження триватимуть лише за окремими адресами:
- Петровського 1, 2, 4, 5, 6, 6А, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27
- Робоча 20, 24
- Торгова 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- Шевченка 1, 2, 4, 6, 10, 12, 14.
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