У Дніпропетровській області частина пенсіонерів після призначення основних виплат може претендувати на додаткову грошову допомогу, повідомляє Politeka.net.

У Пенсійному фонді України наголошують, що ця виплата не має масового характеру та призначається лише як адресна фінансова підтримка для окремих категорій громадян. Право на її отримання мають лише ті пенсіонери, які повністю відповідають вимогам чинного законодавства.

Як пише ПФУ, згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», одноразова допомога у розмірі десяти місячних пенсій передбачена для громадян, які тривалий час працювали у соціально значущих сферах, зокрема в освіті, охороні здоров’я та системі соціального захисту.

У ПФУ уточнюють, що для оформлення такої грошової допомоги у Дніпропетровській області необхідно одночасно виконати кілька обов’язкових умов. Зокрема, на момент досягнення пенсійного віку особа має перебувати у трудових відносинах із державним або комунальним закладом, займати посаду, включену до затвердженого переліку, що дає право на пенсію за вислугу років, а також мати необхідний страховий стаж — не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Окремо зазначається, що на момент звернення заявник не повинен отримувати інші види пенсійного забезпечення. Лише за умови підтвердження всіх зазначених вимог одноразова грошова допомога призначається відповідно до пункту 7-1 Прикінцевих положень закону.

Паралельно у Пенсійному фонді повідомляють про оновлення ключового показника заробітної плати, який використовується для розрахунку пенсій. Середній розмір зарплати зріс до 23 218 гривень і саме він є базовим при визначенні майбутніх пенсійних виплат.

Для порівняння, на початку року цей показник становив 21 876 гривень, тож за останній період зафіксовано зростання на 1 342 гривні. Фахівці зазначають, що динаміка цього показника безпосередньо впливає на розмір пенсій та є одним із ключових індикаторів у системі пенсійного забезпечення.

