Грошова допомога для догляду за пенсіонерами в Київській області надається не всім пенсіонерам автоматично.

Грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Київській області та інших регіонах України в 2026 році була збільшена в розмірі, повідомляє Politeka.net.

Порядок надання виплати регулюється Законом України № 1727-IV.

Грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Київській області надається не всім пенсіонерам автоматично, а лише тим, хто відповідає низці вимог. Сам по собі вік не є достатньою підставою для нарахування цієї допомоги.

Обов'язкові умови для призначення доплати:

досягнення 80-річного віку;

одиноке проживання;

отримання пенсії за віком;

потреба у постійному сторонньому піклуванні за станом здоров'я;

наявність підтвердженого медичного висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Для оформлення доплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою. До неї потрібно додати:

висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду;

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку з Пенсійного фонду про те, що особа не отримує іншу доплату на піклування.

У зв’язку з оновленими бюджетними показниками на 2026 рік розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшився до 2 595 гривень. Відповідно, щомісячна доплата на догляд також зросла і тепер становить 1 038 гривень.

Щоб скористатися правом на щомісячну доплату, пенсіонеру необхідно пройти визначену законом процедуру. Перш за все лікарсько-консультативна комісія має офіційно підтвердити потребу особи у сторонньому догляді. Для цього слід звернутися до будь-якого закладу охорони здоров’я та отримати відповідний медичний висновок.

Після цього громадянин подає до органів Пенсійного фонду заяву про призначення надбавки разом із пакетом необхідних документів. До нього входять паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, медичний висновок про необхідність постійного догляду, а також документи, що підтверджують відсутність виплат по інвалідності.

