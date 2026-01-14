Безкоштовне житло для ВПО в Харкові забезпечує безпечне і комфортне перебування, допомагає адаптуватися та відновити стабільність у новому середовищі.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається через спеціальні фонди, створені місцевими радами та уповноваженими органами, повідомляє Politeka.

Проживання передбачене на строк до одного року і може бути продовжене, якщо сім’я або окрема особа не змогла знайти інше помешкання.

Мінімальна площа на користування визначена законодавчо — не менше 6 квадратних метрів на людину. Першочергово квартири отримують багатодітні родини, вагітні жінки, люди з інвалідністю, пенсіонери та ті, чиї оселі постраждали під час бойових дій.

Ваото зауважити, що рішення про надання житла ухвалюють за бальною системою оцінки потреби, що дозволяє визначати пріоритетність кандидатів.

Щоб стати на облік і претендувати на тимчасове розміщення, переселенці звертаються до центрів надання адміністративних послуг, виконкомів сільських або міських рад та районних держадміністрацій.

На кожну особу або сім’ю заводять облікову справу з індивідуальним номером, за яким здійснюють подальший розподіл квартир. Після внесення до реєстру оформляють документи та підписують угоду про тимчасове проживання. Процедура включає перевірку паперів, підтвердження статусу ВПО та оцінку потреб.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові забезпечує безпечне і комфортне перебування, допомагає адаптуватися та відновити стабільність у новому середовищі. Завдяки такій підтримці переселенці можуть зосередитися на облаштуванні життя та плануванні майбутнього.

Програма дає можливість відчути державну підтримку та будувати плани навіть у складних обставинах.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Харківській області: які нові ціни встановили магазини.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит хліба у Харківській області: які товари вже обмежені на полицях.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: що робити у разі затримки виплат.