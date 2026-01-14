Діють графіки відключення світла в Полтавській області на 15 січня в частины населених пунктів через важливі роботи.

Графіки відключення світла в Полтавській області на 15 січня через плановий ремонт охоплять частину регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує Новосанжарська селищна територіальна громада з посиланням на «Полтаваобленерго».

У зв'язку із проведенням робіт у мережах АТ «Полтаваобленерго» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Для зручності було складено графіки відключення світла в Полтавській області на 15 січня.

З 8 до 17 години через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ) вимкнуть електрику у селі Кунцеве. Обмеження стосуються таких адрес:

пров.Береговий (б. 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12),

пров.Гористий (б. 2, 4),

пров.Дачний (б. 3, 4, 5, 5а, 7),

Зелена (б. 1),

Клубна (б. 3, 4, 7, 8, 9, 10),

пров.Лісний (б. 1, 3, 4, 6),

пров.Ломаний (б. 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 8),

Молодіжна (б. 4, 5, 6а, 7, 8, 10, 11а, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 39),

пров.Молодіжний (б. 9),

пров.Надворсклянський (б. 2, 4, 5, 6),

Першотравнева (б. 4, 6, 16),

Полтавська (б. 3, 5, 6/2, 9, 11, 15/1),

Рибальська (б. 2, 4, 5, 9, 11, 11А, 12, 15, 17, 19, 21, 23),

пров.Рибальський (б. 7, 10, 13, 14),

пров.Річковий (б. 2, 3, 3а, 4, 5),

пров.Садовий (б. 3, 4, 5, 6),

Степова (б. 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15),

пров.Тараса Шевченка (б. 3/1, 5, 9, 9а, 11, 12, 15, 15 а, 15а, 17),

Центральна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 23, 24/2, 25, 26/1, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34а, 35/1, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46/2, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 51/28, 52, 53, 54/2, 55, 56, 57/1, 58, 59/2, 61, 62, 63/1, 63/1 а, 64, 64/1, 67/1, 68, 68а, 70, 71, 72, 73, 73А, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 83А, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94а, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114а, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132а, 133, 134, 136, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 149, 151),

пров.Шкільний (б. 1, 3, 6)

З 8 до 17 години через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР вводяться обмеження в селі Мала Перещепина на вулицях:

Базарна (б. 2, 3, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 24, 27, 29, 39, 41, 43, 45),

Лугова (б. 3),

Незалежності (б. 18, 20, 22, 24, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 71 б, 73)

З 8 до 17 через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ) вводяться обмеження в селі Писарівка в будинкам за адресами:

пров.Бойківський (б. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 15),

пров.Вишневий (б. 3, 4, 6а, 8),

В'ячеслава Богданчика (б. 2а, 15, 23, 27, 31, 33),

Дачна (б. 16, 16а, 17),

пров.Дачний (б. 6),

Дружби (б. 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 30, 34, 36/2, 38/1, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62),

пров.Зарічковий (б. 4, 5, 7, 8, 14),

Зарічна (б. 1),

Здоров'я (б. 7, 13, 14, 29, 33, 36, 72),

Лісна (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 35, 37),

пров.Лісний (б. 2, 5, 7, 8, 9, 11, 18),

Лугова (б. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 35, 37, 37а, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63),

Первомайська (б. 4а, 8, 20, 26, 32, 34, 36),

Перемоги (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37),

пров.Річковий (б. 3, 4, 8, 10, 12 А, 14, 17, 20),

Сонячна (б. 4, 18, 28),

Соснова (б. 2, 3, 4, 6а, 7, 8, 11, 12, 12а, 13, 15, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 22а, 24, 26, 28),

пров.Сосновий (б. 1),

Садове (б. 71),

Учитель (б. 83, 84, 184),

Центральна (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/1, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44Б, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 54а, 55, 57, 58, 59/20, 61/65, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 75а, 76а, 76 б, 76б, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88а, 89, 89 а, 90, 90а, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119/2, 120, 122, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133а, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 147а, 150, 151, 151а, 152, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164а, 165, 168, 170, 171, 172, 173, 178, 178а, 178 А, 179, 180, 181, 182а, 183, 184, 185, 186, 190, 192, 193, 194, 197, 199, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 212а, 220, 222, 224, 226, 228).

Як дізнатися про відключення, якщо вони виникнуть:

Офіційний сайт «Полтаваобленерго»: Перевіряйте розділ з графіками відключень на офіційному сайті компанії.

Особистий кабінет: Інформація про графіки для вашої адреси буде доступна в Особистому кабінеті після реєстрації.

Viber та Telegram-канали: Підпишіться на офіційні канали «Полтаваобленерго», де публікують актуальні графіки. Для Viber є спеціальний чат-бот.

На сайтах своїх громад у розділах «Оголошення» чи «Новини».

