Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області почало діяти з 1 січня 2026 року у Заводській громаді, інформує Politeka.

Оновлення торкнулося послуги з вивезення та обробки побутових відходів. У громаді зазначають, що попередні розцінки більше не відповідали фактичним витратам і не дозволяли комунальному підприємству працювати без перебоїв.

За поясненням місцевої ради, зростання вартості матеріалів, ремонтних робіт і технічного обслуговування спецтранспорту суттєво вплинуло на фінансовий стан КП. Без коригування платежів підприємство не могло гарантувати стабільність надання сервісу.

Варто зауважити, що для мешканців багатоквартирних будинків щомісячна сума збільшиться на 14,95 гривні — до 48,80 за одну особу. Власники приватних осель сплачуватимуть 37 гривень замість 25. Для бюджетних установ передбачене підвищення на 2,55 гривні, для інших споживачів — на 2,94.

У громаді також підкреслюють, що рішення ухвалили на основі економічних розрахунків. Жителі мають змогу надати зауваження чи пропозиції, звернувшись до КП «Заводське-2010» особисто або електронною поштою.

Фахівці зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області має забезпечити регулярний вивіз сміття, підтримку належного санітарного стану та відповідність платежів реальним витратам.

Місцевим мешканцям також радять заздалегідь планувати витрати, відстежувати офіційні повідомлення й вчасно сплачувати рахунки, аби уникнути боргів і збоїв у роботі комунальних служб.

