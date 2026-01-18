Фахівці пояснюють подорожчання яєць в Одеській області збільшеним попитом напередодні свят та іншим.

Подорожчання яєць в Одеській області зафіксовано з початку січня, повідомляє Politeka.

За даними порталу Мінфін, середня ціна десятка курячих яєць у супермаркетах регіону перевищує 80 гривень, а експерти прогнозують подальше зростання.

В найбільших мережах Одеської області ціни такі:

«Сільпо» — від 75 до 103 грн;

«АТБ» — від 68,90 до 87,70 грн;

«Варус» — від 69,90 до 102,90 грн;

«Фора» — від 64,90 до 94,90 грн.

Фахівці пояснюють подорожчання яєць в Одеській області збільшеним попитом напередодні свят, а також витратами на електроенергію та обслуговування господарств. При тривалих відключеннях світла ціна десятка може сягнути 95 гривень.

Аналітики зазначають, що тенденція до підвищення збережеться, якщо витрати виробників залишатимуться високими, а попит на продукт стабільним. Жителям радять заздалегідь планувати покупки та стежити за актуальними цінами у магазинах, щоб уникнути несподіваних витрат.

Незважаючи на таку ситуацію, в Одесі є й позитивні новини. Зокрема, українці мають можливість отримати знижку на оплату комунальних послуг.

Подати заяву заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті.