Знижка на оплату комунальних послуг в Одесі передбачена для частини українців, її розмір різниться в залежності від категорій вразливості, повідомляє Politeka.net.

Деталі розкрили в пресслужбі "Дія".

Розмір знижки на оплату комунальних послуг в Одесі визначається соціальним статусом громадян та їхніми заслугами перед державою.

Повне звільнення від оплати надається, тобто 100% компенсація:

  • громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною, а також членам їхніх родин;
  • пенсіонерам, які протягом усього трудового життя працювали у сферах освіти, охорони здоров’я, фармації або бібліотечної справи;
  • працівникам музеїв і закладів культури, що здійснюють діяльність у селах та селищах міського типу.

На оплату комуналки зі знижкою у 75% мають право:

  • учасники бойових дій.

Пільга поширюється на всі основні види житлово-комунальних послуг, зокрема електроенергію, газ, водопостачання та опалення.

Оплата зменшується на 50% для:

  • учасників війни;
  • членів сімей загиблих або померлих військовослужбовців;
  • осіб, які зазнали нацистських переслідувань;
  • сімей, що виховують дітей з інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
  • багатодітних родин і дитячих будинків сімейного типу;
  • вдів та вдівців ліквідаторів аварії на ЧАЕС;
  • колишніх працівників служби цивільного захисту з інвалідністю.

Часткову компенсацію у розмірі 25% отримують:

  • діти війни — громадяни, народжені у період Другої світової війни.

Важливо знати: Якщо в одній родині кілька осіб мають право на пільги, надається лише одна знижка, але в найбільшому можливому розмірі.

Де можна оформити

  • Територіальні органи Пенсійного фонду України
  • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
  • Виконавчі комітети сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад
  • Центр надання адміністративних послуг

Подати заяву заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті.

Необхідні документи:

  • Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.
  • Копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів зазначених документів).

