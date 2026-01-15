Знижка на оплату комунальних послуг в Одесі передбачена для частини українців, її розмір різниться в залежності від категорій вразливості, повідомляє Politeka.net.
Деталі розкрили в пресслужбі "Дія".
Розмір знижки на оплату комунальних послуг в Одесі визначається соціальним статусом громадян та їхніми заслугами перед державою.
Повне звільнення від оплати надається, тобто 100% компенсація:
- громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною, а також членам їхніх родин;
- пенсіонерам, які протягом усього трудового життя працювали у сферах освіти, охорони здоров’я, фармації або бібліотечної справи;
- працівникам музеїв і закладів культури, що здійснюють діяльність у селах та селищах міського типу.
На оплату комуналки зі знижкою у 75% мають право:
- учасники бойових дій.
Пільга поширюється на всі основні види житлово-комунальних послуг, зокрема електроенергію, газ, водопостачання та опалення.
Оплата зменшується на 50% для:
- учасників війни;
- членів сімей загиблих або померлих військовослужбовців;
- осіб, які зазнали нацистських переслідувань;
- сімей, що виховують дітей з інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
- багатодітних родин і дитячих будинків сімейного типу;
- вдів та вдівців ліквідаторів аварії на ЧАЕС;
- колишніх працівників служби цивільного захисту з інвалідністю.
Часткову компенсацію у розмірі 25% отримують:
- діти війни — громадяни, народжені у період Другої світової війни.
Важливо знати: Якщо в одній родині кілька осіб мають право на пільги, надається лише одна знижка, але в найбільшому можливому розмірі.
Де можна оформити
- Територіальні органи Пенсійного фонду України
- Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
- Виконавчі комітети сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад
- Центр надання адміністративних послуг
Подати заяву заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті.
Необхідні документи:
- Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.
- Копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів зазначених документів).
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: де в січні будуть нові розцінки.
Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області: хто отримає зимову підтримку.
Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Одеській області: чого не вистачає на ринку.