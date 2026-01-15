Розмір знижки на оплату комунальних послуг в Одесі визначається соціальним статусом громадян та їхніми заслугами перед державою.

Знижка на оплату комунальних послуг в Одесі передбачена для частини українців, її розмір різниться в залежності від категорій вразливості, повідомляє Politeka.net.

Деталі розкрили в пресслужбі "Дія".

Повне звільнення від оплати надається, тобто 100% компенсація:

громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною, а також членам їхніх родин;

пенсіонерам, які протягом усього трудового життя працювали у сферах освіти, охорони здоров’я, фармації або бібліотечної справи;

працівникам музеїв і закладів культури, що здійснюють діяльність у селах та селищах міського типу.

На оплату комуналки зі знижкою у 75% мають право:

учасники бойових дій.

Пільга поширюється на всі основні види житлово-комунальних послуг, зокрема електроенергію, газ, водопостачання та опалення.

Оплата зменшується на 50% для:

учасників війни;

членів сімей загиблих або померлих військовослужбовців;

осіб, які зазнали нацистських переслідувань;

сімей, що виховують дітей з інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

багатодітних родин і дитячих будинків сімейного типу;

вдів та вдівців ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

колишніх працівників служби цивільного захисту з інвалідністю.

Часткову компенсацію у розмірі 25% отримують:

діти війни — громадяни, народжені у період Другої світової війни.

Важливо знати: Якщо в одній родині кілька осіб мають право на пільги, надається лише одна знижка, але в найбільшому можливому розмірі.

Де можна оформити

Територіальні органи Пенсійного фонду України

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад

Центр надання адміністративних послуг

Подати заяву заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті.

Необхідні документи:

Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

Копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів зазначених документів).

