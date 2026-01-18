Специалисты объясняют подорожание яиц в Одесской области возросшим спросом накануне праздников и другим.

Подорожание яиц в Одесской области зафиксировано с начала января, сообщает Politeka.

По данным портала Минфин, средняя цена десятка куриных яиц в супермаркетах региона превышает 80 гривен, а эксперты прогнозируют дальнейший рост.

В крупнейших сетях Одесской области цены следующие:

«Сельпо» – от 75 до 103 грн;

«АТБ» – от 68,90 до 87,70 грн;

"Варус" - от 69,90 до 102,90 грн;

«Фора» – от 64,90 до 94,90 грн.

Специалисты объясняют удорожание яиц в Одесской области возросшим спросом в канун праздников, а также расходами на электроэнергию и обслуживание хозяйств. При длительных отключениях света цена десятка может составить 95 гривен.

Аналитики отмечают, что тенденция к повышению сохранится, если затраты производителей будут оставаться высокими, а спрос на продукт стабильным. Жителям советуют заранее планировать покупки и следить за актуальными ценами в магазинах во избежание неожиданных расходов.

Несмотря на подобную ситуацию, в Одессе есть и положительные новости. В частности, у украинцев есть возможность получить скидку на оплату коммунальных услуг.

Подать заявление заявитель может лично путем отправки документов по почте (рекомендованным письмом) или по электронной почте или заполнив заявление на получение услуги онлайн на сайте .