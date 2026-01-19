Подорожчання продуктів у Запоріжжі вже відчули місцеві мешканці, особливо ріст цін позначився на базових товарах.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі стало очевидним на прикладі кількох товарів щоденного вжитку, повідомляє Politeka.

За даними з офіційного сайту Мінфіну, ціни на куряче стегно зросли в середньому до 157,33 грн за кілограм. У магазинах Auchan вони коштують 154,00 грн, а в Megamarket та Novus - по 159,00 грн.

Для порівняння, у грудні 2025 року середня ціна коливалася в межах 124,60–153,00 грн за кілограм, що означає суттєве зростання за короткий період.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі відчутне і на яйцях курячих Квочка (С1 10 шт), середня ціна яких сягнула 83,95 грн. Порівняно з груднем 2025 року, коли середня вартість становила 82,66 грн, зростання склало майже 1%.

Аналіз показує, що цінники на курятину та яйця зросли у зв’язку з комплексом економічних факторів, серед яких логістика, витрати на електроенергію та корм, а також загальна інфляція.

Крім того, подорожчання продуктів у Запоріжжі торкнулося бакалійних товарів, зокрема пшона, яке в середньому коштує 33,05 грн за кілограм, тоді як у грудні 2025 року його ціна становила 31,83 грн.

Зростання на понад 5% за місяць відображає сезонні коливання та підвищений попит на крупи після свят. Експерти зазначають, що війна й далі впливає на виробництво та постачання м’яса і яєць.

Зменшення поголів’я худоби і птиці, перебої з електропостачанням та більш вартісні енергоресурси змушують виробників підвищувати цінники. Крім того, транспортні ризики та зміни курсу долара впливають на собівартість імпортних складових.

