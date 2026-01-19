Подорожание продуктов в Запорожье уже почувствовали местные жители, особенно рост цен отразился на базовых товарах.

Подорожание продуктов в Запорожье стало очевидным на примере нескольких товаров ежедневного потребления, сообщает Politeka.

По данным с официального сайта Минфина, цены на куриное бедро выросли в среднем до 157,33 грн за килограмм. В магазинах Auchan они стоят 154,00 грн, а в Megamarket и Novus – по 159,00 грн.

Для сравнения, в декабре 2025 года средняя цена колебалась в пределах 124,60–153,00 грн. за килограмм, что означает существенный рост за короткий период.

Подорожание продуктов в Запорожье ощутимо и на яйцах куриных Наседка (С1 10 шт), средняя цена которых достигла 83,95 грн. По сравнению с декабрем 2025 года, когда средняя стоимость составила 82,66 грн, рост составил около 1%.

Анализ показывает, что ценники на курятину и яйца выросли в связи с комплексом экономических факторов, включая логистику, расходы на электроэнергию и корм, а также общую инфляцию.

Кроме того, подорожание продуктов в Запорожье коснулось бакалейных товаров, в частности, пшена, которое в среднем стоит 33,05 грн за килограмм, тогда как в декабре 2025 года его цена составляла 31,83 грн.

Рост более чем на 5% в месяц отражает сезонные колебания и повышенный спрос на крупы после праздников. Эксперты отмечают, что война продолжает влиять на производство и поставку мяса и яиц.

Уменьшение поголовья скота и птицы, перебои с электроснабжением и более стоимостные энергоресурсы заставляют производителей повышать ценники. Кроме того, транспортные риски и изменения курса доллара оказывают влияние на себестоимость импортных составляющих.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: список вакансий, где платят более 20 тысяч ежемесячно.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: какие навыки нужно иметь, чтобы получать до 26 000 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: кому ждать дома.