Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 15 січня.

Додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 15 січня вводяться через заплановані роботи в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Запоріжжяобленерго».

Цього дня фахівці проводитимуть технічне обслуговування мереж та обладнання. У зв’язку з цим частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання. Мешканцям радять ознайомитись з графіками відключення світла в Запоріжжі та області на 15 січня.

З 10:00 до 16:00 через плановий ремонт електрообладнання не буде електроенергії в Запоріжжі за такими адресами:

Військбуд: 123(їдальня), 570.

Гончара: 54-62.

Залізнична: 18, 20(4эт).

Зразкова: 123-139, 138-152.

Павлокічкаська: 2, 6, 8.

Перша Ливарна (Червоногвардійська): 44, 46, 48.

Університетська (Жуковського): 68, 70а.

Учительська: 91-105, 94-110.

Фінальна: 10, 12, 5.

Фундаментальна: 9.

Чудова: 131-153, 152-180.

пров. Кедровий: 1-27, 2-20.

З 10 до 15 через планові роботи триватимуть ремонтні роботи в Запоріжжі на таких вулицях:

Дніпровська: 24, 24/Соборний 68 (9 пов), 24/Соборний 68, 30, 32, 34.

Олександрівська: 28, 30, 32а, 31, 32, 34, 36, 38, 35, 4, 40

пр. Соборний: 66, 68/Дніпровська,24 (9 пов), 68/Дніпровська,24.

З 9:30 до 15:30 також у місті будуть обмеження за адресою:

Героїв Крут (12 Квітня): 2Г, 2Д.

З 9 до 17 години також будуть обмеження в регіоні. Зокрема вимкнення будуть в селі Малишівка за адресами:

Шевченка — № 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 49.

Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

