Додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 15 січня вводяться через заплановані роботи в регіоні, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні «Запоріжжяобленерго».
Цього дня фахівці проводитимуть технічне обслуговування мереж та обладнання. У зв’язку з цим частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання. Мешканцям радять ознайомитись з графіками відключення світла в Запоріжжі та області на 15 січня.
З 10:00 до 16:00 через плановий ремонт електрообладнання не буде електроенергії в Запоріжжі за такими адресами:
- Військбуд: 123(їдальня), 570.
- Гончара: 54-62.
- Залізнична: 18, 20(4эт).
- Зразкова: 123-139, 138-152.
- Павлокічкаська: 2, 6, 8.
- Перша Ливарна (Червоногвардійська): 44, 46, 48.
- Університетська (Жуковського): 68, 70а.
- Учительська: 91-105, 94-110.
- Фінальна: 10, 12, 5.
- Фундаментальна: 9.
- Чудова: 131-153, 152-180.
- пров. Кедровий: 1-27, 2-20.
З 10 до 15 через планові роботи триватимуть ремонтні роботи в Запоріжжі на таких вулицях:
- Дніпровська: 24, 24/Соборний 68 (9 пов), 24/Соборний 68, 30, 32, 34.
- Олександрівська: 28, 30, 32а, 31, 32, 34, 36, 38, 35, 4, 40
- пр. Соборний: 66, 68/Дніпровська,24 (9 пов), 68/Дніпровська,24.
З 9:30 до 15:30 також у місті будуть обмеження за адресою:
- Героїв Крут (12 Квітня): 2Г, 2Д.
З 9 до 17 години також будуть обмеження в регіоні. Зокрема вимкнення будуть в селі Малишівка за адресами:
- Шевченка — № 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 49.
Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».
